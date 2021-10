Red Bull e Alpha Tauri onorano la Honda: a Istanbul con la livrea che riprende i colori della bandiera giapponese

Se a partire da venerdì, nelle prove libere del Gran Premio di Turchia sul circuito di Istanbul, vedete il casco di Max Verstappen e di Sergio Perez agitarsi sopra una monoposto bianco e rossa, non preoccupatevi. Non hanno cambiato squadra, o meglio, non si tratta di un nuovo team entrato in F1. E non siete divenuti improvvisamente daltonici. La Red Bull ha deciso che per questa occasione le due RB16B, ma anche le due Alpha Tauri AT02, avranno livree speciali dedicate alla Honda. Il motorista giapponese, a fine anno lascerà ufficialmente la F1, e così la proprietà Red Bull ha deciso di celebrare l'impegno della Honda con una colorazione bianco e rossa che richiama la bandiera giapponese. Tutto ciò doveva avvenire nel GP di Suzuka, la casa del costruttore nipponico, ma tale gara è stata cancellata per Covid e sostituita da Istanbul. La colorazione bianco rossa riprenderà quella della Honda RA242 che vinse il GP del Messico del 1965 con Richie Ginther al volante, sotto nella foto.