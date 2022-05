La Red Bull porterà ulteriori sviluppi per il GP di Spagna e Marko risponde a Binotto sul tema del budget cap

Qualche giorno fa, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, si interrogava su quanto potrebbero pesare sul budget cap i continui sviluppi portati dalla Red Bull in queste prime gare della stagione. Un messaggio non nascosto lanciato alla FIA affinché verifichi al meglio il rispetto di tale importante regola. Ma la risposta di Helmut Marko, consigliere del team di proprietà di Dieter Mateschitz, è arrivata a stretto giro: "Immagino che i diversi incidenti avuti da Carlos Sainz abbiano avuto un certo impatto sull'economia della Ferrari...". Come dire, vi teniamo d'occhio anche noi, non pensate di fare i furbetti. E proprio questo fine settimana, la Ferrari nel GP di Spagna porterà una serie di novità aerodinamiche definite importanti, ma la Red Bull a sua volta non è stata ferma.

Per la gara in Catalogna, la RB18 presenterà modifiche di aerodinamica, ai radiatori ed altre componenti sottopelle, il tutto alla ricerca di far perdere qualche ulteriore chilo alla monoposto progettata da Adrian Newey. "Purtroppo non abbiamo ancora raggiunto il limite minimo di peso e non ci riusciremo fino ad ulteriori modifiche", hanno dichiarato dalla Red Bull. La RB18, pur snellita, sarà quindi ancora sopra la soglia regolamentare dei 798 kg, forse fino al Gran Premio di Gran Bretagna a luglio quando sarebbe un programma uno step evolutivo ancora più rilevante.

La Red Bull, da quello che si evince, non ha comunque intenzione di fermare lo sviluppo nonostante le attenzioni rivoltegli da Binotto. Si sa che nel team britannico non si fanno problemi ad agire sempre al limite e le parole di Marko lo confermano: "È vero che sono cresciuti i costi della logistica, avedo sempre più gare in calendario, ma questo è un problema che vale per tutte le squadre, mentre per quanto riguarda gli sviluppi, sappiamo quel che facciamo".