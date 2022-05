La rivelazione di Diess, Ceo del Gruppo Volkswagen: Audi e Porsche entrerranno nel Mondiale F1

Se ne parlava da mesi, ma rimaneva sempre il dubbio. Entreranno per davvero in F1 o no? Ebbene, Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, ha detto oggi all'agenzia stampa Reuters che sì, Audi e Porsche parteciperanno al Mondiale, probabilmente a partire dal 2026, anno in cui scatteranno le nuove regole relative ai motori. Lo scorso mese, vi era stata una riunione del board del Gruppo VW per capire se vi fosse l'intenzione di tentare l'ingresso in F1, ma nessuna particolare indiscrezione era emersa.

Diess ha rotto il ghiaccio affermando che la popolarità sempre più crescente della F1 tra i giovani, nei mercati asiatici ed americano, le nuove regole tecniche, l'attenzione rivolta al "green" , hanno definitivamente convinto il Gruppo VW a tentare la carta della massima formula. Attenzione, però, non vi è nulla di veramente ufficiale se per ufficiale intendiamo un comunicato stampa, un annuncio alla presenza di giornalisti e invitati di vario genere. Ma le parole del CEO Diess non lasciano più dubbi.

Dalla Gran Bretagna si ipotizza che sarà il Gran Premio di Austria, al Red Bull Ring, del prossimo 10 luglio, l'occasione per celebrare il ritorno del marchio Porsche in F1 e il debutto assoluto del marchio Audi, entrambi del Gruppo Volkswagen. Perché l'Austria? Perché si correrà sul circuito di proprietà della Red Bull, team che dovrebbe divenire il partner del team di Dieter Mateschitz. Per quanto riguarda Audi, si è alla ricerca di una squadra con cui unirsi e si fanno i nomi di McLaren, Williams e Sauber, se lo sponsor Alfa Romeo non proseguirà il rapporto.

Il coinvolgimento in F1 di Audi e Porsche andrà a ridurre i programmi sportivi delle due Case automobilistiche nelle altre realtà del motorsport. Per quanto concerne Porsche, non vi sono ancora voci che lascino intendere ad uno stop del prototipo LMDh o del programma Formula E, Audi invece, ha già abbandonato la Formula E e bloccato il progetto LMDh.