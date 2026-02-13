La scuderia Cupra Kiro pubblica un “avviso di taglia” per Verstappen, ricercato per “crimini contro la FE”

JEDDAH – I due circuiti non sono vicinissimi, ma sono idealmente “connessi”. Sono lontani circa 1.400 chilometri di distanza l'uno, che si affaccia sul golfo Persico, quello del Bahrain, dove la F1 effettua i test sulle monoposto sviluppate secondo le nuove specifiche tecniche, dall'altro che dà sul mar Rosso, quello di Jeddah, in Arabia Saudita, dove tra oggi e domani si corrono gli ePrix 4 e 5 della stagione 12.

Ci ha pensato Max Verstappen, l'asso olandese della Red Bull, ad avvicinarli, parlando dei nuovi regolamenti della F1 come di una «Formula E sotto steroidi». «Non una brutta pubblicità», ha sintetizzato Ian James, team Principal della Jaguar Tcs impegnata a Jeddah. Sul tema il Messaggero ha interpellato anche Tommaso Volpe (Nissan) e Florian Modlinger (Porsche), ma l'argomento è di stretta attualità lungo il tracciato della “Corniche” e tra i responsabili delle varie squadre ci sono stati scambi di messaggi e opinioni. E anche fra gli stessi piloti.

E, infatti, anche la Cupra Kiro, la scuderia cinese poi passata ad Hong Kong e adesso sostanzialmente statunitense e motorizzata Porsche, è intervenuta. Lo ha fatto su uno dei propri canali social, pubblicando su Instagram una sorta di “avviso di taglia” per il ricercato “per crimini contro la Formula E”, ovviamente Verstappen.

L'asso del volante viene ritratto in bianco e nero: Cupra Kiro gli rende omaggio ricordando che è un quattro volte campione del mondo e poi scrive ironicamente che se «sta soffrendo di una crisi di identità» è opportuno che debba «affrontare il futuro come si deve». La “cura” e semplice e i rimedi consigliati sono: «Vieni a provare la Formula E. Stessa intensità. Gare più serrate. Non servono steroidi». Se, come pare, la stagione 13 del mondiale elettrico è destinata a chiudersi a Zandvoort, nei Paesi Bassi, Verstappen non dovrebbe nemmeno faticare troppo per verificare di persona come ci si sente nell'abitacolo di una monoposto elettrica.