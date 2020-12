La sorpresa e il disappunto di Hamilton per essere risultato positivo al Covid-19

Non se l'aspettava Lewis Hamilton di finire nella lista dei grandi sportivi colpiti dal Covid-19. Come Cristiano Ronaldo o Federica Pellegrini. No, proprio no. Lui che ha sempre raccontato di aver vissuto in una bolla, di non aver praticamente festeggiato la conquista del settimo titolo mondiale, non è comunque sfuggito al terribile virus. Una vera sorpresa. Hamilton su Instagram ha lanciato un messaggio:

"Ciao ragazzi, sono devastato dal non poter correre questo fine settimana. Per fortuna sto bene. Fate il massimo per prestare attenzione, non si può mai sapere. Sono tempi difficili per tutti, l’importante è che ci prendiamo cura gli uni degli altri. Da quando abbiamo iniziato la stagione a giugno io e la squadra abbiamo preso tutte le precauzioni possibili, rispettando tutte le regole per restare sicuri. Purtroppo, malgrado i tre test negativi della scorsa settimana, ieri mattina mi sono svegliato con lievi sintomi che hanno dato esito positivo alle analisi. Ora sono in auto-isolamento per 10 giorni. Sono devastato di non poter correre questo fine settimana, ma la cosa più importante è seguire i protocolli e le regole per proteggere gli altri. Mi sento fortunato ad avere pochi sintomi e farò del mio meglio per stare in forma e in salute. Non siate mai troppo prudenti, sono tempi di preoccupazione, prendiamoci cura gli uni degli altri e restiamo positivi”.