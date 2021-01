La Toyota di Al-Attiyah piazza il quinto timbro personale. La Honda di Florimo domina tra le moto

Non sarà la Dakar di altri tempi, dove in distacchi si misuravano ad ore, certo è che questa edizione 2021 ci sta tenendo con il fiato sospeso fino all’ultimo km. Oggi a conclusione della tappa Marathon durante la quale i concorrenti possono contare solo sulle proprie forze, Nasser Al-Attiyah ha tirato un’altra stoccata e ha piazzato il quinto timbro personale nella Dakar 2021, il 40mo finora! Senza il ritardo accusato nella prima tappa, il principe qatariano che corre con un Toyota pick up, il più ufficiale di tutti, sarebbe già da giorni al comando, invece gioca in punta di fioretto. Peterhansel con il buggy MINI è praticamente sullo stesso piano, con la differenza di essere in testa pur non avendo ancora vinto una tappa. Come finirà? Le scommesse sono aperte, anche se nessuno vi darà delle quote, perché comunque la Dakar è sempre la Dakar e può fregarti da un momento all’altro.

Detto di Sainz, secondo di giornata davanti a “Peter”, si registra anche la miglior prestazione di Kalif Al Qassimi e di Cyril Despres al quarto e quinto posto con la vecchia ma sempre buona Peugeot buggy. Tra le moto, per confermarsi al comando, che ieri aveva solo per un secondo, il cileno Nacho Cornejo della Honda ha dovuto vincere…la tappa precedendo il rivale della KTM Toby Price di 1’05”.

Da segnalare il brutto incidente di Xavier de Soultrait, quarto della generale, caduto dopo 267 km . Soccorso dall’equipe medica, il francese della Husqvarna, che non ha perso conoscenza, è stato trasferito in aereo all’ospedale di Tabuk.