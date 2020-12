La variante inglese del Covid frena la FE, rinviati i primi due EPrix della settima stagione a Santiago del Cile

ROMA – Le monoposto di Formula E sono inutilmente in viaggio verso il Cile. I bolidi elettrici erano stati imbarcati all'inizio del mese, subito dopo i test di Valencia. A Santiago, la capitale, il 16 e 17 gennaio avrebbero dovuto svolgersi i primi due ePrix della settima stagione, il cui calendario è già stato stravolto. Per contenere la pandemia e, soprattutto, evitare la diffusione della nuova e ancora poco conosciuta “variante britannica” del Covid-19, il governo del paese ha disposto un nuovo giro di vite agli ingressi dal Regno Unito.

Poiché la metà delle 12 scuderie impegnate nel circuito a zero emissioni, che a fine campionato perderà sia Audi sia Bmw, ha sede Oltremanica la Formula E ha concordato con l'amministrazione cittadina di posticipare le gare cilene. In una brevissima nota, gli organizzatori hanno reso noto solo che il doppio evento non si terrà nelle date stabilite. «La Formula E sta lavorando assieme alla città per individuare date per disputare le gare più tardi, nel primo trimestre del 2021», informa il sito ufficiale.

Poiché non è dato sapere fino a quando resteranno in vigore le restrizioni per chi arriva dal Regno Unito, non è chiaro se i due ePrix possano venire recuperati già prima del doppio evento in notturna in programma in Arabia Saudita il 26 e 27. I tempi sono stretti, anche perché organizzazione e scuderie devono mettere a punto la logistica. La Formula E ha promesso un aggiornamento in gennaio.

L'eventualità di soluzioni di “ripiego” come quella delle sei gare concentrate in pochi giorni all'ex aeroporto di Berlino lo scorso agosto è già stata presa in considerazione: a Valencia era fra i temi all'ordine del giorno. Nel frattempo sia le prove di Città del Messico (febbraio) sia quella cinese di Sanya (marzo) sono già slittate a “data da destinarsi”. Per il momento, la prova di Roma, che sarebbe il primo appuntamento europeo, resta ancora confermata. Il 10 aprile si dovrebbe correre almeno un ePrix.