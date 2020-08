La Williams ha venduto alla finanziaria americana Dorilton Capital. E' la fine dei team F1 a conduzione famigliare

Un altro pezzetto storico della Formula 1 se ne va. La Williams, ultimo baluardo di una famiglia che ha costruito il proprio prestigio nel mondo delle corse, ha ceduto le armi. Dopo anni di difficoltà, il team inglese ha ora nuova proprietà: Dorilton Capital. Si tratta di un fondo privato di investimento americano, con sede a New York. La trattativa procedeva da un paio di mesi e finalmente si è arrivati al punto di incontro finale. Claire Williams, figlia del fondatore Frank, aveva informato qualche settimana fa che la squadra era in vendita. Non bluffava.

Non è un caso che l'annuncio dell'ingresso nella squadra con sede a Grove sia stato fatto dopo la firma del nuovo Patto della Concordia che avrà validità fino al 2025, un Patto in cui sono state gettate le basi per uno schieramento di vetture più equilibrato, in cui ci si augura che la formazione britannica possa schiodarsi dal ruolo di Cenerentola in cui è precipitata nelle ultime stagioni. Dorilton si è fatto carico di estinguere i debiti pregressi della Williams, ai quali ha aggiunto 112 milioni di euro per l'acquisto definitivo del team. Si parla di un esborso totale di 152 milioni di euro.

Per la cessione della Williams, c'è stato l'ok di Mister Frank, padre di Claire, che aveva fondato il team nel 1977, la terza più longeva dell'intero Circus dietro a Ferrari e McLaren, vincitrice di 9 titoli costruttori. "È la fine della Williams come squadra a conduzione familiare, ma sappiamo che è in buone mani", ha sottolineato la figlia Claire, attuale vice team principal. "La vendita garantisce la sopravvivenza, ma soprattutto traccia una strada verso il successo". Con una assicurazione: il marchio non scomparirà, non cambierà la denominazione delle vetture ("FW", le iniziali di Frank Williams) e la sede resterà quella di Grove. Al momento l'organico non verrà modificato e quindi Claire continuerà a dirigere la squadra. In futuro, si vedrà.

"Dorilton riconosce e apprezza l'importanza di rispettare e conservare la tradizione Williams, e si impegna a mantenerne l'identità", si legge nel comunicato diffuso alla stampa. Come si può scoprire dal sito web della compagnia, Dorilton ha una filosofia precisa: "Collaboriamo con aziende dalla forte guida e che abbiano una storia e una cultura di successo. Crediamo fermamente che le nostre aziende continuino con gli elementi che le hanno rese vincenti".

Il suo presidente Matthew Savage ha intanto sottolineato: "Siamo entusiasti alle prospettive di business. Il nostro stile di investimento è flessibile e paziente, consentirà alla squadra di focalizzarsi sull'obiettivo di tornare al vertice. Faremo una dettagliata analisi per capire in quali aree devono essere diretti i nuovi investimenti. Quando abbiamo avviato la fase di revisione strategica, volevamo trovare un partner che condividesse la nostra passione e i nostri valori, che riconoscesse il potenziale della scuderia e ne potesse tirar fuori le capacità. Con Dorilton sappiamo di aver trovato esattamente questo", ha spiegato Claire Williams. "Come famiglia abbiamo sempre messo la squadra al primo posto. Renderla di nuovo vincente e salvaguardare le nostre persone è stato il cuore del processo fin da subito".