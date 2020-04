La Williams mette in congedo il personale, piloti e dirigenza a basso stipendio

C'è un altro team di Formula 1, dopo la McLaren, che si è visto costretto a mettere a riposo una parte del personale. Si tratta della Williams, una delle squadre più in crisi negli ultimi due anni per quanto riguarda sia i risultati ottenuti in pista sia per quanto concerne le risorse economiche. Il team diretto da Claire Williams, figlia del fondatore Frank, ha fatto ricorso alle tutele messe in atto dal governo britannico per salvaguardare i posti di lavoro delle aziende. Anche i piloti e la dirigenza della squadra, come accaduto in McLaren, si sono ridotti lo stipendio di almeno il venti per cento.



Intanto, il proprietario della McLaren, Zak Brown, appare piuttosto allarmato dalla situazione che si sta verificando nel mondo della Formula 1: "Il sistema ha scoperato di essere in una condizione di grande fragilità. Penso che vi siano almeno quattro team che potrebbero non superare questa fase se la situazione non verrà gestita correttamente. La McLaren è ben finanziata, ma non è un segreto che perdiamo molto denaro e i miei azionisti vogliono che la F1 crei valore. Lasciare che le perdite aumentassero non era un'opzione".