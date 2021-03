La Williams presenta la monoposto 2021: obiettivo, dopo la pessima scorsa stagione, recuperare qualche punto

Anche la Williams ha scelto di affidare a delle immagini digitali la presentazione della FW43B, la monoposto con cui George Russell e Nicholas Latifi prenderanno parte alla stagione 2021 di Formula 1. La nuova proprietà Dorilton Capital, che ha rilevato la scuderia dalla famiglia Williams nel corso del 2020, ha optato per un deciso il cambio di livrea rispetto alle passate stagioni. Il disegno è inedito e stravagante, e vede diminuire la presenza del banco in favore del blu e di alcuni dettagli gialli. Una colorazione che in qualche modo richiama alle livree del periodo d'oro della squadra inglese, finito nel 1998 quando le monoposto sono diventate rosse per due stagioni. ‍Pochi anche gli sponsor presenti sulla livrea, con il marchio Sofina, che nella passata stagione era ben visibile sulle pance, relegato al muretto anteriore, accanto ai loghi di Pirelli e Lavazza. Quest'ultimo compare anche sul cofano posteriore, ma in misura ridotta.

Sono completamente vuote le pance della monoposto, che rappresentano anche la zona più interessante da un punto di vista tecnico, con i fianchi quanto mai rastremati. Le prese d'aria poste accanto alla testa del pilota, sono seguite da un pezzo di carrozzeria che scende bruscamente verso il fondo. La power unit è interamente nascosta sotto il cofano posteriore. Con la FW43B Dorilton Capital spera di riportare la Williams in auge dopo diverse stagioni complicate. La FW43 del 2020 aveva già rappresentato un deciso miglioramento rispetto alla vettura precedente, nonostante non sia mai arrivato un piazzamento in zona punti. Gli uomini di Grove potranno contare sull'esperienza del nuovo CEO Jost Capito, manager di alto profilo reduce dal plurititolato programma Volkswagen WRC e da una breve esperienza in McLaren nel 2016. Capito potrà contare anche sul supporto di Jenson Button, che fa il proprio ritorno nella squadra che lo ha lanciato in F1 in qualità di consulente.

Alla terza stagione in F1 e dopo aver dimostrato di poter vincere una corsa con Mercedes, George Russell è chiamato a vestire il ruolo di leader, in un'annata che potrebbe sancire il suo definitivo salto di qualità. Nonostante le brillanti performance nelle ultime due stagioni, il pilota inglese non è ancora riuscito a centrare la top-10 con Williams. Atteso a un salto di qualità anche Nicholas Latifi, rookie lo scorso anno e lontano dalle prestazioni di Russell.