Gianpiero Lambiase, il responsabile delle competizioni Red Bull e ingegnere di pista di Max Verstappen lascerà il team di Milton Keynes nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto, per andare in McLaren

Lambiase va in McLaren, dal 2028 sarà Chief Racing Officer. L'ingegnere di Verstappen lascia la Red Bull

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Le indiscrezioni su Gianpiero Lambiase diventano ufficiali. Il responsabile delle competizioni Red Bull e ingegnere di pista di Max Verstappen lascerà il team di Milton Keynes nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto, per andare in McLaren, dove diventerà Chief Racing Officer e riporterà al team principal Andrea Stella. «Red Bull Racing conferma che Gianpiero Lambiase lascerà la squadra nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto - il comunicato ufficiale della Red Bull - 'GP' è un membro prezioso del team, in cui è entrato nel 2015. Fino alla sua partenza programmata, 'GP' continuerà a ricoprire i suoi ruoli di Head of Racing e di ingegnere di pista di Max Verstappen. Il team e Lambiase sono pienamente impegnati ad aggiungere ulteriori successi alla nostra solida storia di risultati raggiunti insieme».

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giovedì 9 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 19:10 | © RIPRODUZIONE RISERVATA