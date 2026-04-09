Lambiase va in McLaren, dal 2028 sarà Chief Racing Officer. L'ingegnere di Verstappen lascia la Red Bull

Le indiscrezioni su Gianpiero Lambiase diventano ufficiali. Il responsabile delle competizioni Red Bull e ingegnere di pista di Max Verstappen lascerà il team di Milton Keynes nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto, per andare in McLaren, dove diventerà Chief Racing Officer e riporterà al team principal Andrea Stella. «Red Bull Racing conferma che Gianpiero Lambiase lascerà la squadra nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto - il comunicato ufficiale della Red Bull - 'GP' è un membro prezioso del team, in cui è entrato nel 2015. Fino alla sua partenza programmata, 'GP' continuerà a ricoprire i suoi ruoli di Head of Racing e di ingegnere di pista di Max Verstappen. Il team e Lambiase sono pienamente impegnati ad aggiungere ulteriori successi alla nostra solida storia di risultati raggiunti insieme».