Lamborghini: Andrea Reggiani a capo del reparto Squadra Corse del Toro

SANT’AGATA BOLOGNESE - Alla vigilia della 12 Ore di Sebring, uno degli appuntamenti più iconici del panorama Endurance internazionale nonché debutto della Temerario GT3, Lamborghini ha annunciato un cambiamento significativo nella propria struttura sportiva. La Casa del Toro ha infatti ufficializzato l’arrivo di Andrea Reggiani nel ruolo di Head of Motorsport. L’ingegnere italo-svizzero sarà operativo sin da subito e avrà il compito di supervisionare tutte le attività sportive a livello globale riportando direttamente a Rouven Mohr, Chief Technical Officer dell’azienda.

Nato a Parma nel 1974, Andrea Reggiani porta con sé un bagaglio di esperienza costruito in oltre due decenni di attività internazionale tra Europa, Stati Uniti e Asia. Un percorso che gli ha permesso di sviluppare una visione ampia e trasversale del motorsport, qualità fondamentale per un ruolo di coordinamento globale come quello che andrà a ricoprire in Lamborghini. Negli ultimi anni, dal 2019 ad oggi, Reggiani ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer di Dallara, contribuendo alla progettazione, sviluppo, realizzazione e alla diffusione della Dallara Stradale.

In precedenza, la sua carriera è stata profondamente legata a Ferrari, dove dal 2008 al 2019 ha assunto incarichi di crescente responsabilità. All’interno del Cavallino Rampante è stato Direttore del Motorsport Ferrari Nord America e ha avuto un ruolo chiave nella gestione globale delle attività Corse Clienti, con competenze estese anche all’area Asia-Pacifico. In questo contesto, Reggiani ha lavorato su programmi fondamentali come il Ferrari Challenge in Nord America e Asia, oltre a essere coinvolto nelle attività legate alla Formula 1 Clienti e ai programmi XX, inclusi progetti altamente esclusivi come la Ferrari FXX-K.

La sua conoscenza del motorsport non si limita però alla dimensione manageriale. Reggiani ha infatti avuto anche un’esperienza diretta in pista, partecipando a diverse competizioni tra Europa e Asia a partire dal 1998. Tra il 2012 e il 2014 ha preso parte anche alla Formula Renault Asia e nel Formula Masters China, arricchendo ulteriormente il proprio profilo con una prospettiva da pilota che oggi rappresenta un valore aggiunto nella gestione delle attività sportive.

Parallelamente all’impegno in pista, il nuovo Head of Motorsport sarà chiamato a gestire anche un aspetto altrettanto cruciale: lo sviluppo della Lamborghini Temerario Super Trofeo. Questo modello, destinato a raccogliere l’eredità della Lamborghini Huracán Super Trofeo, è ormai nelle fasi finali di progettazione e si prepara a scendere in pista per i primi test. Il suo debutto segnerà una nuova fase per i campionati monomarca Lamborghini, con importanti implicazioni anche in termini di gestione dei team e pianificazione sportiva in vista del 2027.

Oltre all’arrivo di Reggiani, Lamborghini Squadra Corse ha scelto di garantire continuità organizzativa confermando le figure di riferimento dei campionati regionali. Erik Skirmants continuerà a essere il referente per il Super Trofeo Nord America, Federica Teneggi manterrà la gestione del Super Trofeo Europa e Francesco Scardaoni resterà alla guida del Lamborghini Super Trofeo Asia-Pacifico, consolidando una struttura già ben rodata.

A sottolineare l’importanza di questa nomina è stato Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini, che ha dichiarato: «Voglio augurare buon lavoro ad Andrea Reggiani. Sono certo che il suo impegno porterà valore aggiunto all'attività di Lamborghini nel motorsport, che per il nostro marchio rimane sempre un importante laboratorio per lo sviluppo delle nuove tecnologie. L'arrivo di Reggiani nella nostra famiglia coincide con il debutto della Temerario GT3 e la fase iniziale di sviluppo della Lamborghini Temerario Super Trofeo, che dal prossimo anno darà vita ai tre campionati monomarca in Europa, Asia e Nord America. Ad Andrea voglio rivolgere un caloroso benvenuto».

Sulla stessa linea Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer: «Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andrea Reggiani nella famiglia Automobili Lamborghini, alla vigilia di questa nuova stagione che segna anche l'inizio di un nuovo capitolo per il Marchio, con l'arrivo sulla scena mondiale della nuova Lamborghini Temerario GT3 a partire dalla 12 Ore di Sebring in programma questo fine settimana. La sua significativa esperienza e competenza nel motorsport sono stati elementi che hanno fortemente attratto Squadra Corse e si allineano perfettamente con i piani strategici a lungo termine del Marchio. Sono certo che Reggiani guiderà Lamborghini verso ulteriori successi nei prossimi anni, in particolare in alcuni dei più prestigiosi campionati GT3, ma anche nella nostra piattaforma monomarca Super Trofeo, già estremamente vincente».

Parole a cui ha fatto eco lo stesso Reggiani, che ha accolto con entusiasmo la nuova sfida: «È un vero onore entrare in Lamborghini come responsabile del Motorsport. Sono profondamente grato per la fiducia che mi è stata accordata e orgoglioso di entrare a far parte di un’aziende con una tradizione così straordinaria, che rappresenta passione, prestazioni e audace innovazione ai massimi livelli. Insieme alle persone di talento che rendono Lamborghini unica, non vedo l'ora di costruire su queste solide basi e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della nostra storia nelle corse, puntando a nuovi traguardi che possano entusiasmare i nostri clienti, i nostri partner e i nostri appassionati in tutto il mondo».