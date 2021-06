Lamborghini, due romani nello “Young Driver Program”: Leonardo Pulcini e Andrea Cola

SANT'AGATA BOLOGNESE - Anche nel 2021, Lamborghini Squadra Corse pensa ai giovani con i suoi Youngster Programs. Si tratta di un elemento chiave nella strategia del dipartimento motorsport della Casa di Sant’Agata Bolognese, che Lamborghini organizza sin dal 2014, offrono infatti ai giovani piloti più promettenti un’opportunità di carriera come istruttori e collaudatori Lamborghini, con l’obiettivo di diventare Lamborghini Factory Driver. Sotto la supervisione di Raffaele Giammaria, direttore della Scuola Federale e pilota molto stimato, gli Youngster Programs offrono una formazione completa dei giovani talenti, non solo in pista ma anche sotto il punto di vista della preparazione tecnica, del training fisico e della comunicazione. Gli Youngster Programs si dividono in Young Driver Program, riservato ai piloti under 26 che corrono nel Lamborghini Super Trofeo, e GT3 Junior Drivers impegnati con le Huracán GT3 Evo nei più importanti campionati al mondo riservati alle vetture GT. I piloti vengono seguiti da Giammaria per tutta la stagione: i più meritevoli parteciperanno alle selezioni finali e ai test fisici al Lamborghini Drivers Lab di Sant’Agata Bolognese e a sessioni al simulatore R&D Lamborghini.

In pista verranno monitorate non solo le performance ma anche la capacità di lavorare in team e di rapportarsi con tecnici e ingegneri. Inoltre dal 2021 è incluso in entrambi i programmi un training al volante di kart grazie alla partnership con DR Racing Kart. Il miglior pilota di ciascun programma riceverà il supporto di Lamborghini Squadra Corse per correre la stagione 2022. In seguito al momentaneo accorpamento del Super Trofeo Asia al Campionato Cinese GT, lo Young Driver Program include piloti partecipanti alle serie Europa e Nord America. Sono 11 i piloti provenienti dalla serie europea, sei dagli Stati Uniti, mentre il messicano Raúl Guzman, vincitore dello Young Driver Program 2020, prosegue il suo percorso di crescita nel Lamborghini Super Trofeo Europe insieme a Target Racing. L’elenco completo di questa categoria comprende gli statunitensi Steven Agakhani, Luke Berkeley, Jacob Eidson, Danny Formal, Haston Harrison, Giano Taurino, che corrono nel Super Trofeo North America, gli olandesi Glenn van Berlo, Maxime Oosten, Daan Pijl, Milan Teekens e Max Weering, i danesi Kevin Rossel e Noah Watt, il tedesco Sebastian Balthasar, lo spagnolo Guillem Pujeu e il già citato messicano Raul Guzman, tutti iscritti al Super Trofeo Europe.

Tre gli italiani selezionati il diciottenne Mattia Michelotto di Abano Terme, ventitreenne romano Leonardo Pulcini, che ha corso in GP3 e in F3, e l’altro romano Andrea Cola che ha appena compiuto ventidue anni. Analogamente a Pulcini, Cola vanta un lungo curriculum in monoposto, prima di passare alla guida della Huracán nel Super Trofeo Europe con una vettura del Target Racing che condivide con il russo Dmitry Gvazava . Gli sono bastati i primi due appuntamenti nel Super Trofeo Europe, dove prima dell’appuntamento di Zandvoort nel fine settimana (18-20 giugno) è secondo nella classifica Pro-Am per meritarsi la qualificazione. In bocca al lupo!