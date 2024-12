Lamborghini esporrà al museo la Huracán regina del DTM. La vettura è stata consegnata con una cerimonia il 10 dicembre

Per celebrare la conquista del titolo nel campionato DTM 2024, Lamborghini esporrà nel museo di Sant'Agata Bolognese la Huracán GT3 EVO2 numero 92, gestita dal team SSR Performance, che ha reso la casa del toro vittoriosa con Mirko Bortolotti alla guida. Il bolide in questione sarà esposto dal 23 dicembre, contornato dalle vetture che hanno rappresentato l'evoluzione del brand. Tra queste anche la Huracán GT3 EVO con cui Lamborghini Squadra Corse ha trionfato per la seconda volta a Daytona nel 2019, sempre con Bortolotti al volante.

Nella giornata di martedì 10 dicembre c'è stata la cerimonia ufficiale di consegna al Museo Automobili Lamborghini della Huracán GT3 EVO2 numero 92 da parte del team SSR Performance alla presenza di Stephan Winkelmann, ceo di Lamborghini; del Lamborghini chief marketing and sales officer, Federico Foschini; del Lamborghini chief technical officer rouven, Mohr; e del factory driver Bortolotti. «Tre anni fa abbiamo fatto per la prima volta il nostro ingresso nel campionato DTM - ha dichiarato Winkelmann - è stato un primo passo molto importante per noi, dalla nostra prima stagione nel DTM abbiamo imparato molto su questa serie e siamo cresciuti come Marchio. L'anno scorso abbiamo iniziato la nostra collaborazione con SSR Performance e il duro lavoro e la dedizione che hanno mostrato, soprattutto in questa stagione, sono stati premiati con il massimo riconoscimento».