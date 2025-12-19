Lamborghini: Maurizio Leschiutta lascia la guida del reparto Squadra Corse

SANT’AGATA BOLOGNESE – Con una nota ufficiale, quest’oggi Automobili Lamborghini ha annunciato un importante cambiamento ai vertici del reparto Lamborghini Squadra Corse. Dopo un solo anno di attività, Maurizio Leschiutta lascerà il ruolo di Head of Motorsport al termine del 2025, chiudendo un capitolo breve ma particolarmente intenso della sua esperienza all’interno della Casa del Toro.

Nel corso di questa stagione, Leschiutta ha avuto un impatto rilevante sui risultati sportivi del marchio di Sant’Agata Bolognese, contribuendo in maniera decisiva a uno dei successi più significativi nella storia recente di Lamborghini nelle competizioni GT. Il punto più alto di questo percorso è stato senza dubbio la vittoria assoluta alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, un traguardo storico ottenuto con la Huracán GT3 del Grasser Racing Team e con il contributo dei piloti ufficiali Mirko Bortolotti, Luca Engstler e Jordan Pepper. Un risultato che ha rafforzato il blasone di Lamborghini in una delle gare più prestigiose del panorama endurance mondiale.

Dopo aver contribuito alla realizzazione del progetto Hypercar di BMW per il FIA WEC e la serie IMSA, l’italo-canadese è stato chiamato in Lamborghini anche per gestire il complesso e difficile programma SC63 LMDh. Nonostante gli sforzi profusi, il prototipo del Toro non si è mostrato sufficientemente competitivo in IMSA. I vertici di Lamborghini Squadra Corse hanno così preferito congelare il progetto per concentrare le risorse economiche e il personale per i nuovi progetti.

A tal proposito l’attività di Leschiutta non si è limitata al solo lavoro in pista. Durante il suo mandato ha guidato anche lo sviluppo di due progetti strategici per il futuro sportivo del marchio, la Lamborghini Temerario GT3 e la Temerario Super Trofeo. Si tratta di due vetture destinate a raccogliere l’eredità tecnica e sportiva della Huracán. La versione GT3 farà il suo esordio agonistico il prossimo marzo nella 12 Ore di Sebring, valida per l’IMSA Sports Car Championship, mentre la Temerario Super Trofeo entrerà in scena a partire dal 2027 nei campionati monomarca europei, nordamericani e asiatici.

Automobili Lamborghini ha voluto esprimere un ringraziamento sentito a Leschiutta e al lavoro svolto in questi mesi: «Lamborghini desidera ringraziare sinceramente Maurizio Leschiutta per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il suo anno con Lamborghini Squadra Corse. L'Azienda gli augura il meglio per le sue future attività professionali».

Nel periodo di transizione che seguirà la sua uscita, la responsabilità del reparto Motorsport sarà affidata ad interim a Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, che assumerà il ruolo di Head of Motorsport fino alla nomina di un successore. Per il tedesco non è una novità, in quanto aveva ricoperto tale ruolo lo scorso anno, nel periodo di transizione intercorso tra l’uscita di Giorgio Sanna e l’arrivo di Leschiutta. Una soluzione che garantisce continuità tecnica e strategica in una fase cruciale, segnata dallo sviluppo di nuovi programmi e dall’evoluzione dell’impegno sportivo del marchio nei principali campionati internazionali.