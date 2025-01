Lamborghini, Maurizio Leschiutta è il nuovo capo del reparto Motorsport

SANT’AGATA BOLOGNESE – Lamborghini ha annunciato l’arrivo di Maurizio Leschiutta come nuovo capo del reparto Motorsport del marchio del Toro. L’ingegnere italo-canadese prenderà il posto di Rouven Mohr, attuale Chief Technical Officer, che per la scorsa stagione ha assunto ad interim tale ruolo a seguito dell’uscita di Giorgio Sanna a marzo 2024.

Nato in Canada, ma di chiare radici italiane, Leschiutta vanta oltre tre decenni di esperienza nel panorama di corse automobilistiche a livello internazionale. La sua carriera è iniziata nel centro ricerche Fiat, ma è con l’approdo in Ferrari nel 1991 che il suo percorso nel motorsport ha preso forma. Qui ha lavorato nel reparto ricerca e sviluppo per la Formula 1 e successivamente come ingegnere motorista, affiancando piloti del calibro di Gerhard Berger ed Eddie Irvine. Nel 1997 ha gestito la fornitura di motori Ferrari per il team Sauber. Tornato a Maranello, nel 2000, ha coordinato il gruppo di sviluppo dei propulsori durante uno dei periodi più vincenti della Scuderia del Cavallino Rampante.

Nel 2002 Leschiutta è passato in Maserati, dove ha guidato lo sviluppo di progetti iconici come la MC12 GT1, vettura che ha segnato il ritorno del Tridente nel mondo delle competizioni. Sotto la sua guida tecnica, Maserati ha dominato il FIA GT conquistando numerosi titoli. Ha inoltre supervisionato il progetto Quattroporte per il campionato Superstars contribuendo allo sviluppo e alla sua affermazione. Nel 2015 ha assunto la direzione delle attività sportive di Abarth coordinando sia l’impegno come fornitore di motori per la Formula 4 oltre che la gestione del Trofeo 500.

Dopo una breve pausa dal mondo del motorsport, Leschiutta è entrato in BMW nel 2018, dove ha svolto un ruolo cruciale nei programmi GT e DTM. È stato inoltre il responsabile della pianificazione del ritorno della Casa di Monaco di Baviera nel mondo dei prototipi con la M Hybrid V8 LMDh, protagonista sia nel campionato IMSA che, a partire dallo scorso anno, nel FIA WEC in collaborazione con il team WRT.

La vasta esperienza accumulata da Leschiutta sarà determinante per i prossimi passi di Lamborghini Squadra Corse. Il nuovo capo del reparto Motorsport sarà incaricato di supervisionare lo sviluppo e il debutto della nuova Tenerario GT3, oltre che della versione per il Super Trofeo. Inoltre spetterà a lui consolidare il programma della SC63 LMDh in IMSA e gestire le attività della Huracán GT3 nei campionati nazionali e internazionali.

Leschiutta, fresco dell’incarico di Lamborghini Head of Motorsport, ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: «È con grande piacere che entro a far parte di Lamborghini Squadra Corse. Per me è un traguardo importante diventare parte di un nome e di una struttura così affermata e rispettata. Spero di poter contribuire a scrivere un piccolo paragrafo in una delle tante pagine di storia e sono sicuro che insieme saremo all'altezza delle sfide negli anni a venire».

Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Director, ha aggiunto: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Maurizio Leschiutta nella famiglia Lamborghini per la nuova stagione. Maurizio porta con sé un'incredibile ricchezza di esperienza e conoscenze nel mondo del motorsport e, grazie alla sua visione, speriamo di aggiungere ancora più successi al palmarès di Lamborghini Squadra Corse. La prossima stagione si preannuncia davvero entusiasmante per Lamborghini, con il lancio della nuova vettura Temerario GT3 in estate, la prosecuzione del nostro progetto LMDh nella classe GTP dell'IMSA e, naturalmente, il grande successo delle serie continentali del Lamborghini Super Trofeo».