Lamborghini Super Trofeo Europa: al Nürburgring Bonduel si riprende il comando, Orudzhev al primo centro

NÜRBURG – Anche in Germania è proseguito il dominio di Amaury Bonduel nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Dopo la battuta di arresto accusata a Le Mans, il belga del BDR Competition sull’iconico tracciato del Nürburgring è tornato sul gradino più alto del podio. Ottenendo la quarta vittoria stagionale, Bonduel è salito al comando del campionato scalzando la coppia del Target Racing Largim Ali e Oliver Söderström. Primo centro in assoluto per Egor Orudzhev che, conquistando la seconda manche, ha finalmente scritto il suo nome sull’albo d’oro del monomarca riservato alle vetture di Sant’Agata Bolognese.

Gara 1 è stata condizionata dalla pioggia. Dopo due giri dietro la safety car, allo start Bonduel ha subito preso le redini della gara. Söderström, scattato dalla terza piazzola, si è sbarazzato di Jesse Salmenautio guadagnando la seconda posizione con l’obiettivo di accorciare il divario su Bonduel. Non si è fatta attendere la risposta del belga che, inanellando una sequenza di giri veloci, è arrivato all’apertura della finestra dei pit-stop obbligatori con un margine di tre secondi sul diretto inseguitore. Tale vantaggio, però, non si è rivelato sufficiente. Infatti Söderström, grazie a un’overcut su Bonduel, ha ceduto il volante della sua Huracan Super Trofeo Evo2 ad Ali che è sbucato al comando della gara.

La lotta per la prima posizione è entrata nel vivo al tredicesimo passaggio quando Bonduel ha infilato Ali in fondo alla staccata del rettifilo principale. I due hanno proseguito appaiati per diverse curve fin quando il belga ha avuto la meglio. Ali non si è dato per vinto cercando di mettere pressione a Bonduel ma invano. Il portacolori del BDR Competition non si è scomposto tagliando il traguardo per primo. Nonostante la lotta per il primo posto sia stato intenso e senza esclusioni di colpi fin sotto la bandiera a scacchi, i primi due hanno fatto il vuoto nei confronti degli avversari.

La coppia dell’Iron Lynx Amati-Salmenautio ha infatti chiuso al terzo posto con un distacco di oltre ventiquattro secondi. Positivo quarto posto per Hampus Ericsson che, nonostante una digressione nelle vie di fuga nelle prime battute, è riuscito a precedere Egor Orudzhev. Scattato decimo, il romano Alberto Di Folco ha rimontato fino al terzo posto prima di cedere il volante a Benedetto Strignano, quest’ultimo ha quindi concluso buon sesto davanti Sebastian Balthasar e Jacob Riegel.

Autore di un ottimo stint, Mattia Michelotto ha dato vita a un’intenso duello con Di Folco prima di passare il testimone a Micha Stanley che, al suo debutto nel Lamborghini Super Trofeo Europa, ha portato a casa un incoraggiante nono posto. Top 10 e vittoria in ProAm per la coppia del Micanek Motorsport Stefan Rosina e Bronek Formanek. A completare il podio di classe l’equipaggio del Target Au-Schandorff che ha avuto la meglio sulla coppia del VSR Frassineti-Zanon. Dodicesimi assoluti, Piergiacomo Randazzo e Stephane Tribaudini hanno ottenuto il successo in classe Am. Il duo del VSR ha preceduto Marco Gersager e Stephan Guerin. Vittoria in Lamborghini Cup per Shota Abkhazava.

Gara 2 ha visto finalmente splendere il sole sul tracciato del Nürburgring regalando, così, una gara avvincente e combattuta. Allo spegnimento dei semafori Frederik Schandorff non è riuscito ad approfittare dalla pole venendo infilato da Tribaudini alla prima staccata. Sceso al secondo posto, Schandorff è poi stato colto di sorpresa anche da Orudzhev. Salito in seconda posizione, il pilota dell’ART-Line ha quindi provato a ricucire il divario sul francese del Vincenzo Sospiri Racing. Tribaudini si è però mostrato un osso duro, gestendo al meglio il comando della gara, prima di lasciare il volante della Huracan Super Trofeo Evo2 a Randazzo.

Nel mente Bonduel, chiamato a una forsennata rimonta, ha tentato il sorpasso ai box su Orudzhev anticipando la sosta obbligatoria. L’undercut non è riuscito e il belga si è dovuto accodare in terza posizione. Nonostante la strenua difesa, Randazzo ha dovuto cedere le redini della gara a uno scatenato Orudzhev che si è involato verso la vittoria. L’alfiere del VSR ha poi subito il sorpasso di Bonduel che, tagliando il traguardo al secondo posto, ha ulteriormente allungato in classifica generale. Il terzo posto assoluto è coinciso con la seconda vittoria in Am della coppia Randazzo-Tribaudini al Nürburgring.

Ai piedi del podio hanno chiuso Riegel e Balthasar, quest’ultimo arrivato ai ferri corti con Salmenautio costringendolo al ritiro nelle ultime battute. Top 5 per Ericsson che ha preceduto i compagni di squadra del Target Racing Söderström e Ali, i quali hanno incamerato punti importanti in ottica campionato. Gara tutta in rimonta per Pavel Lefterov e Stefan Bostamdjiev. Ottavi, gli alfieri dell’Iron Lynx hanno avuto la meglio su Michelotto e Stanley.

Già protagonisti nella prima manche, nella gara della domenica la coppia Riccardo Ianniello e Rodrigo Testa hanno ottenuto la top 10 assoluta, con il romano che è stato costante e veloce nel suo stint. Undicesimi assoluti, Alex Au e Frederik Schandorff hanno regalato al Target Racing la vittoria in ProAm. Più distanti Rosina-Formanek, secondi di classe, e Hurgon-Lovinfosse, quest’ultima al suo primo podio nel Lamborghini Super Trofeo. Abkhazawa si è confermato velocissimo sul circuito del Nürburgring vincendo nuovamente in Lamborghini Cup.

Il Lamborghini Super Trofeo Europa si prende ora una lunga pausa estiva. Infatti saranno ben dieci le settimane di sosta prima che i motori delle Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 riaccenderanno i motori. Si tornerà in pista a Barcellona, nel fine settimana del 13 ottobre, per il quinto e penultimo round della stagione.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPA – Nürburgring: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2