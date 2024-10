Lamborghini Super Trofeo Europa: Ali e Söderström monopolizzano i podi di Barcellona e salgono in vetta al campionato

MONTMELÒ – Tre gare e altrettanti vincitori, regna l’assoluto equilibrio nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Sul circuito che sorge alle porte di Barcellona a salire sul gradino più alto del podio sono stati prima Mattia Michelotto e Andrea Frassineti, quest’ultimo alla sua prima affermazione nel campionato del Toro. Dopo aver siglato due pole, Amaury Bonduel si è imposto in gara 2. Infine Egor Orudzhev ha trionfato nella terza e ultima manche, disputata in recupero della corsa cancellata a Le Mans. Ma a gioire, al termine del fine settimana spagnolo, sono stati Largim Ali e Oliver Söderström. Sempre a podio, la coppia del Target Racing ha così riguadagnato la testa del campionato.

Gara 1 ha visto il poleman Bonduel perdere subito tre posizioni. A prendere il comando è stato Michelotto tallonato, a stretto giro, da Alberto Di Folco. Dopo le prime lotte in pista, la gara è stata neutralizzata al quinto giro per via dell’uscita di pista di Guido Luchetti. Al restart Michelotto è stato bravo a contenere gli attacchi di uno scatenato Di Folco. Il romano si è poi dovuto vedere le spalle da Bonduel, i due hanno dato vita a un intenso duello commettendo anche qualche sbavatura di troppo. Infatti entrambi sono stati sanzionati con una penalità di 20” da aggiungere a fine gara per aver oltrepassato i track limits.

Bonduel ha quindi provato ad anticipare la sosta per accorciare il distacco sul primo. Obiettivo centrato con il franco-belga che ha così passato Frassineti, subentrato a Michelotto, prendendo il comando della corsa. Anche dopo l’ultima neutralizzazione, questa volta per il contatto tra John Seale e Marco Gersager, Bonduel è riuscito a mantenere il comando. Tuttavia, pur tagliando per primo il traguardo, il portacolori di BDR Competition è scivolato in fondo per via della penalità. A conquistare la vittoria è stato Frassineti, in coppia con Michelotto, seguito da Söderström bravo a superare Edgar Maloigne nelle ultime fasi.

Top 10 e vittoria in ProAm per Brendon Leitch e Anthony McIntosh. Secondo posto per il binomio della Pegasus Racing formato da Dimitri Enjalbert e Anthony Nahra a completare il podio Roee Meyuhas e Renaud Kuppens. Porta la firma di Adrian Lewandowski la vittoria in classe Am. Diciannovesimo assoluto, il portacolori del team ASR ha avuto la meglio su Nigel Bailly e Stephan Guerin, quest’ultimo punito con 20” di penalità per eccesso di track limits. Infine a trionfare in Lamborghini Cup sono stati Paolo Biglieri e Petar Matic. La coppia del team ASR ha chiuso davanti Shota Abkhazava, secondo, e Alfredo Hernandez Ortega.

Al via di Gara 2 questa volta Bonduel non si è fatto cogliere impreparato mantenendo il comando davanti Frassineti. Anche dopo la ripartenza, per via del contatto tra Ortega e Karim Ojjeh, Bonduel ha dettato l’andatura accumulando un buon vantaggio in vista della sosta obbligatoria. Alle sue spalle Michelotto, dopo aver rilevato il volante da Frassineti, è stato superato da Orudzhev che ha così tagliato il traguardo in seconda posizione alle spalle del dominatore Bonduel. In difficoltà, Michelotto ha perso altre due posizioni permettendo ad Ali, in coppia con Söderström, di chiudere in terza posizione precedendo il compagno di squadra Hampus Ericsson.

Quattordicesimi assoluti, Leitch e McIntosh hanno conquistato nuovamente la vittoria in ProAm. Sebbene sia arrivato secondo di classe, Formanek è poi stato penalizzato per aver tagliato la pista scivolando quarto. A salire sul podio sono stati Nahra e Enjabert, seguiti a ruota da Meyuhas e Kuppens. Successo in Am per Stephan Guerin, ventunesimo assoluto con la Huracan dello Schumacher CLRT. Secondo Lewandowski, mentre Stéphane Lemeret e Rodrigue Gillion hanno chiuso il podio. L’alfiere dell’ART-Line Shota Abkhazava è risultato il migliore nel Lamborghini Cup seguito dalla coppia Biglieri e Petar Matić, mentre a risalire terza alla fine è la Huracán STR Evo2 di Donovan e Luciano Privitelio.

Il tracciato del Montmelò è stato teatro anche di Gara 3, disputata per recuperare la corsa cancellata, per motivi di sicurezza, di Le Mans. Al via si sono presentati esclusivamente i piloti presenti in Francia a giugno rispettando l’ordine di partenza scaturito dalle qualifiche di Le Mans. La gara è subito stata neutralizzata per via del contatto multiplo avvenuto in curva 5. Nel groviglio ad avere la peggio sono stati Giorgio Amati, Rodrigue Gillion, Paul Levet, Rodrigo Testa, McIntosh ed Ericsson. A rimanere coinvolto anche Bonduel che, pur rientrato ai box, non ha potuto far altro che ritirarsi.

Indispensabile l’ingresso della safety car che si è protratta fino a diciassette minuti dalla fine. Alla ripartenza Maloigne, subentrato al poleman Georgi Dimitrov, ha mantenuto il comando seguito da Pavel Lefterov, Orudzhev e Leonardo Caglioni. A stravolgere la classifica sono state le numerose penalità fioccate in direzione gara. Al leader Maloigne è stata comminata una sanzione di 2”442 da scontare dopo il traguardo per non aver rispettato il tempo minimo ai box. Sanzionato anche Lefterov, mentre Caglioni ha ricevuto addirittura 30 secondi di penalità per aver sorpassato sotto il regime di safety car.



Maloigne ha provato ad allungare sugli avversari, ma l’uscita nella via di fuga di Milos Pavlovic, a sei minuti dalla bandiera a scacchi, ha definitivamente posto fine alle ostilità con la gara che si è conclusa dietro la safety car. Pur tagliando il traguardo per primo, Maloigne è quindi scivolato settimo. A ereditare la vittoria è stato così Orudzhev seguito da Ali, in coppia con Söderström, e Lefterov in equipaggio con Stefan Bostandjiev. Nella Pro-Am la vittoria è andata a Formanek e Rosina. Randazzo e Tribaudini hanno chiuso primi nella classe Am consolidando il primato in campionato, mentre Abkhazava si è imposto nuovamente nella Lamborghini Cup.

Il Lamborghini Super Trofeo Europa si appresta a vivere la volata finale. L’ultimo atto del campionato riservato alle Huracán STR Evo2 andrà in scena tra meno di un mese sul circuito di Jerez. Sempre sul tracciato intitolato ad Ángel Nieto si svolgeranno poi le World Finals della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Barcellona: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2 Risultati Gara 3