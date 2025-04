Lamborghini Super Trofeo Europa: Dimitrov-Guerin e Geraci-Knopp aprono la stagione al Paul Ricard

LE CASTELLET – La stagione 2025 del Lamborghini Super Trofeo Europa ha preso il via dal Paul Ricard. Il circuito francese ha regalato due gare ricche di spettacolo e colpi di scena. A darsi battaglia sono state ben 33 Huracán Super Trofeo EVO2 ma a spuntarla nella prima manche sono stati Georgi Dimitrov e Stéphan Guerin. Condizionata dalla pioggia, Gara 2 ha visto grande protagonista la coppia dell’Oregon Team composta da Enzo Geraci e Josef Knopp.

Gara 1 ha sorriso all’equipaggio Pro-Am del team CMR formato da Dimitrov e Guerin. I due si sono imposti al termine di una corsa inframezzata da ben tre safety car. Ma a scrivere una pagina indelebile del Lamborghini Super Trofeo Europa sono stati Patrik Fraboni e Giacomo Pedrini. Entrambi sedicenni, i giovani talenti di Target Racing, secondi assoluti nella prima corsa, sono diventati il più giovane equipaggio di sempre a vincere nella classe Pro. Una prestazione da incorniciare per due esordienti che, con una guida matura e pulita, si sono messi alle spalle nomi ben più esperti.

In una gara che ha visto subito costretto alla resa il poleman Guido Luchetti e la rimonta di Benedetto Strignano interrotta da una penalità, il podio assoluto è stato completato da Silas Loven Rytter e Anthony Pretorius. Il giovane danese del Leipert Motorsport, all’esordio nel campionato di Sant’Agata Bolognese, ha di che recriminare. Infatti Rytter ha preso per primo la bandiera a scacchi ma, complice una penalità per aver effettuato un sorpasso tagliando parte del circuito, è stato retrocesso al terzo posto.

Il sabato ha sorriso anche a Miloš Pavlović e Alessio Ruffini, secondi in Pro-Am, e ad Anthony Nahra, subentrato a Dimitri Enjalbert sulla vettura BDR Competition, che ha completato il podio di categoria. La classe Am ha offerto una gara combattutissima, con Stéphane Lemeret inizialmente leader prima di lasciare spazio a un duello tra Shota Abkhazava e Adrian Lewandowski. Quest’ultimo, con un sorpasso all’ultimo giro, ha regalato alla GT3 Poland la prima vittoria stagionale, mentre il rientrante Raffaele Giannoni ha brillato con una bella rimonta fino al terzo posto. Nella Lamborghini Cup si è assistito a un dominio incontrastato di Karim Ojjeh, autore anche della pole di classe.

Gara 2 ha visto grande protagonista il meteo. Una pioggia intermittente, che ha reso la pista umida e scivolosa, ha scompaginato le carte prima del via. Rytter, schieratosi in seconda piazzola con le gomme slick, ha deciso all’ultimo momento di rientrare ai box per montare le rain, lasciando via libera al poleman Pavlović e al diretto inseguitore Luchetti.

La gara è stata quasi subito neutralizzata per via dell’incidente di Adam Putera che, dopo aver perso il controllo della sua Hurácan STR EVO2, ha concluso la corsa contro le barriere della curva Signes. Riprese le ostilità, dopo il periodo di Full Course Yellow, Pavlovic ha proseguito a dettare l’andatura seguito da Luchetti e Pedrini. Il leader ha poi esteso il margine prima di cedere il volante ad Alessio Ruffini. L’italiano del team ASR non è però riuscito a tenere il passo vedendo sopravanzato dai piloti Pro.

A prendere le redini della gara è stato quindi Luchetti. Ma dopo i cambi, Josef Knopp ha ceduto il volante a Enzo Geraci che ha dato vita a una forsennata rimonta culminando alle spalle del pilota del Target Racing. A meno di tre moniti dal calare della bandiera a scacchi, Geraci ha rotto gli indugi sorpassando il leader Luchetti. Strappato il comando, il francese dell’Oregon Team si è poi involato verso la vittoria.

Terzo posto per Strignano che ha chiuso davanti a Jerzy Spinkiewicz. Quinti assoluti, Dimitrov e Guerin hanno centrato nuovamente la vittoria in Pro-Am davanti alla coppia Nahra e Enjalbert. In Am il successo è andato ai campioni in carica Stéphane Tribaudini e Piergiacomo Randazzo. La coppia del team VSR ha risposto nel migliore dei modi al prematuro ritiro accusato nella prima manche. All’esordio nel campionato di Sant’Agata Bolognese, Adalberto Baptista ha centrato il suo primo successo in Lamborghini Cup.

Archiviato il primo appuntamento stagionale sul circuito del Paul Ricard, il Lamborghini Super Trofeo si prende ora una lunga pausa. Le Hurácan STR EVO2 torneranno a sfidarsi, a cavallo tra maggio e giugno, nel Tempio della Velocità. Sarà quindi l’Autodromo di Monza ad accogliere il secondo appuntamento del campionato riservato alle vetture di Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Paul Ricard: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2