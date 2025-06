Lamborghini Super Trofeo Europa: Guerin-Dimitrov e Levet-Putera si dividono le vittorie a Monza

MONZA – Dopo quattro anni di assenza, il Lamborghini Super Trofeo Europa è tornato a calcare il palcoscenico del Tempio della Velocità. Come da tradizione il monomarca di Sant’Agata Bolognese, anche sul circuito di Monza, ha saputo offrire due gare spettacolari. Se la prima manche è stata dominata da Stephan Guerin e Georgi Dimitrov, che hanno sfruttato al meglio le concitate fasi iniziali e un perfetto gioco di strategia, la seconda ha restituito la gioia a Paul Levet e Adam Putera protagonisti di una corsa in rimonta che ha consegnato loro il primo trionfo stagionale.

Gara 1 ha visto Dimitrov cogliere tutti di sorpresa scattando meglio del poleman Levet per prendere la testa alla prima staccata. Alle sue spalle, la bagarre ha coinvolto anche Luca Segù, Silas Loven Rytter e lo stesso Levet, che dopo aver messo due ruote sull’erba è scivolato momentaneamente in quarta posizione. Ma il vero spartiacque della gara è stato il perfetto pit-stop del team CMR, che ha permesso a Guerin di ritrovarsi saldamente al comando nella seconda parte della corsa.

Dietro di lui, Enzo Geraci ha avuto la meglio su Diego Locanto nella sfida per la seconda posizione, ma il tutto è stato congelato dall’entrata in pista della safety car, resa necessaria dal violento impatto di Gerhard Watzinger alla seconda di Lesmo. Vista la quantità di detriti e il tempo insufficiente per un restart in sicurezza, la direzione gara ha preferito esporre la bandiera rossa a poco meno di sei minuti dal termine. Così, la classifica è stata cristallizzata con Guerin-Dimitrov primi assoluti e vincitori anche della classe ProAm, seguiti da Geraci-Knopp, i migliori della Pro, e da Locarno-Segù, anch’essi iscritti in ProAm.

Gara 2, andata in scena domenica, ha visto una narrazione completamente diversa, caratterizzata da una corsa tirata fino all’ultimo metro. Dopo il caos in partenza che ha visto una carambola tra Milos Pavlovic, Stephane Lemeret, Jerzy Spinkiewicz e Cedric Leimer, la gara ha visto l’ingresso immediato della safety car. Al restart, Calle Bergman ha guidato con autorità, tenendo a bada gli inseguitori fino al momento delle soste. È stato proprio in quella fase che il Vincenzo Sospiri Racing ha costruito la propria vittoria, con un tempismo perfetto nel pit-stop che ha permesso a Levet di ritrovarsi secondo, appena alle spalle di Manz Thalin, subentrato a Bergman.

La seconda neutralizzazione, dovuta all’uscita di pista di Francesco Turzo, ha riacceso la lotta per la vittoria negli ultimi giri. Alla ripartenza, Levet non ha perso tempo e alla prima variante ha messo a segno un sorpasso deciso su Thalin. Poco dopo, Benedetto Strignano ha provato ad approfittare della situazione, ma il tentativo si è trasformato in un contatto tra lui e Thalin, con entrambi finiti in testacoda al Serraglio. Così, Levet ha potuto involarsi indisturbato verso il traguardo, conquistando il primo successo stagionale insieme a Putera.

Alle sue spalle, Guido Luchetti ha messo in mostra costanza e ritmo, chiudendo in seconda posizione con la Lamborghini del Target Racing. A completare il podio assoluto ci hanno pensato di nuovo Geraci e Knopp, che mantengono la leadership in classe Pro. La quarta posizione è andata ai vincitori di Gara 1, Dimitrov e Guerin, che si sono confermati leader della classe ProAm davanti ai rivali Lewandowski e Schandorff. Più staccati, ma autori di una prova solida, Patrik Fraboni e Giacomo Pedrini hanno conquistato un prezioso sesto posto per Target Racing.

Da segnalare anche la doppietta in classe Am di Stéphane Tribaudini e Piergiacomo Randazzo, ancora una volta impeccabili nella gestione della corsa e primi di categoria sia sabato che domenica. Infine, dopo il ritiro nella prima manche vinta da Holger Harmsen, Karim Ojjeh ha riscattato il proprio weekend con un successo in Lamborghini Cup nella seconda gara portando in alto i colori del team Villorba Corse.

Il Lamborghini Super Trofeo Europe è entrato nel vivo della sua stagione. Conclusa la tappa di Monza, il prossimo appuntamento sarà a fine giugno sull’affascinante, quanto difficile, circuito di Spa-Francorchamps, da tutti definito l’università dell’automobilismo.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Monza: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2