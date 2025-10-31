Lamborghini Super Trofeo Europa: la coppia del VSR Levet-Putera domina a Barcellona

MONTMELÒ – Il Lamborghini Super Trofeo Europa ha fatto tappa a Barcellona per il suo penultimo appuntamento stagionale. Sul circuito catalano si è assistito a un vero e proprio dominio da parte di Adam Putera e Paul Levet. La coppia del Vincenzo Sospiri Racing ha infatti centrato una splendida doppietta, bissando la vittoria conquistata a Monza e confermandosi tra i primi avversari dei leader di campionato Enzo Geraci e Josef Knoop.

Gara 1 ha visto Levet e Putera costruire il proprio successo con una strategia perfetta, giocata con tempismo millimetrico al momento del pit-stop obbligatorio. Allo spegnersi dei semafori era stato Geraci, autore della pole position, a cercare di mantenere il comando. Ma, nel tentativo di difendersi su Levet, il francese ha mancato il punto di corda in curva 2 finendo largo. Ne ha approfittato Benedetto Strignano che, con decisione, ha preso la testa della gara davanti proprio a Levet. Ma le prime fasi sono state caratterizzate da diversi errori e uscite di pista, compresa quella del campione in carica Amaury Bonduel, mentre la safety car è dovuta intervenire per rimuovere la Lamborghini di Cristian Botolato rimasta insabbiata alla curva Seat.

Alla ripartenza Strignano ha cercato di ricostruire il margine su Levet, ma la vera bagarre si è accesa alle spalle tra Geraci e Patrik Fraboni, con quest’ultimo spedito nella ghiaia dopo un contatto. L’episodio, avvenuto proprio durante la finestra utile per i cambi pilota, ha rimescolato le carte: il team VSR ha colto l’attimo giusto ritardando la sosta di Levet per consentire a Putera di rientrare in pista davanti a tutti. Una seconda neutralizzazione con la safety car ha poi congelato la situazione, permettendo al pilota malese di gestire con lucidità gli ultimi minuti fino alla bandiera a scacchi.

La vittoria di Putera e Levet è arrivata per soli due decimi su Strignano, che ha così dovuto accontentarsi del secondo posto davanti a Sebastian Balthasar e Bonduel, bravi a raddrizzare un weekend iniziato in salita con la Huracán del BDR Competition. Ai piedi del podio si è piazzato il duo del Leipert Motorsport formato da Ethan Brown ed Elias de la Torre, mentre Stefan Rosina e Brinislav Formanek hanno portato il Micanek Motorsport alla quinta posizione assoluta e alla vittoria nella ProAm. Nella categoria Am, Massimo Ciglia e Pietro Perolini hanno dominato ancora una volta con la vettura dell’Oregon Team, ottenendo il terzo successo consecutivo. Tra gli Amatori, infine, Karim Ojjeh ha confermato la sua supremazia in Lamborghini Cup, allungando ulteriormente in classifica generale.

Gara 2 ha visto nuovamente la coppia del Vincenzo Sospiri Racing emergere con intelligenza e sangue freddo in un confronto caotico e incerto fino alla fine. Strignano, scattato perfettamente dalla pole, si è dovuto difendere dagli attacchi di Stéphane Tribaudini e Giacomo Pedrini, ma già alla prima curva un incidente ha rimescolato le carte. Bonduel, finito con due ruote sull’erba, ha perso il controllo della sua Huracán centrando Guido Luchetti e Dimitri Enjalbert. Nonostante il caos, la direzione gara ha evitato l’ingresso della safety car e Strignano ha potuto mantenere il comando nella prima metà di gara, controllando Tribaudini e Pedrini.

L’equilibrio si è rotto allo scoccare della prima mezz’ora, quando Bortolato è rimasto bloccato nella ghiaia alla curva Repsol perdendo olio in pista. Il liquido ha tradito proprio Strignano, che è finito in testacoda precipitando in undicesima posizione. L’intervento della safety car è arrivato in concomitanza con la finestra dei pit-stop, e tutti i team ne hanno approfittato per effettuare il cambio pilota. Nella fase successiva, Piergiacomo Randazzo, subentrato a Tribaudini, ha preso la testa davanti a Patrik Fraboni (al posto di Pedrini) e Levet, salito a bordo dopo il turno iniziale di Putera.

La ripartenza, avvenuta con poco più di un quarto d’ora da disputare, ha offerto lo spettacolo più intenso del weekend. Randazzo ha cercato di difendersi con coraggio, ma un piccolo errore nel tratto più guidato ha permesso a Levet di passare e involarsi verso la terza vittoria stagionale. Dietro, Georgi Dimitrov ha dato spettacolo: salito sulla Huracán del CMR dopo il cambio con Stephan Guerin, ha rimontato con decisione fino alla seconda posizione assoluta, assicurandosi anche la vittoria e il titolo in ProAm con un round d’anticipo. Fraboni e Pedrini hanno completato il podio davanti alla Huracán del Leipert Motorsport di De la Torre e Brown, seguiti da Wisniewski e Messina per l’Oregon Team.

Strignano, autore di una prima parte di gara impeccabile ma penalizzato dalla sfortuna, ha chiuso nono dopo una rimonta furiosa. Nella classe Am, il successo è andato a Stephane Lemeret e Rodrigue Gillion, mentre Ojjeh ha firmato l’ennesima vittoria in Lamborghini Cup vedendo sempre più vicino il titolo di classe. Archiviata la tappa di Barcellona, il Lamborghini Super Trofeo Europa si darà appuntamento per l’ultimo atto della stagione sul circuito di Misano a inizio novembre. Inoltre, sempre sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, andranno in scena anche le Lamborghini World Finals nel fine settimana del 9 novembre.

