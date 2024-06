Lamborghini Super Trofeo Europa: a Le Mans Michelotto conquista la duecentesima gara, Ali-Söderström i nuovi leader di campionato

LE MANS – Appuntamento con la storia per Lamborghini. Fu proprio il circuit de la Sarthe, nel 1996, a ospitare la gara inaugurale del Super Sport Trophy, il campionato monomarca dedicato alle Diablo SV-R. A quasi trent’anni di distanza, a darsi battaglia questa volta ci sono le Huracán Super Trofeo. Non solo, Le Mans ha fatto da cornice alla 200ª gara del Super Trofeo Lamborghini Europa. Al termine di una corsa ricca si colpi di scena, è stato Mattia Michelotto a conquistare il suo primo successo stagionale. Il pilota del Vincenzo Sospiri Racing ha preceduto la coppia del Target Racing Oliver Söderström e Largim Ali che sono tornati in testa alla classifica di campionato.

Allo spegnimento dei semafori il poleman Amaury Bonduel ha, dapprima difeso la posizione da un arrembante Sebastian Balthasar, per poi prendere subito il largo. Ottimo lo spunto di Michelotto che, all’uscita della Tertre Rouge, ha sorpassato Ali salendo in terza posizione. Lo svedese è poi stato infilato anche da Pavel Lefterov scivolando al quinto posto.

Subito fuori dai giochi Julien Piguet che, nel groviglio della S di Tertre Rouge, ha rimediato la sospensione posteriore sinistra piegata. Il portacolori del Cedric Leimer è stato costretto a parcheggiare la sua Huracan Super Trofeo sotto il ponte Dunlop costringendo l’esposizione della prima Slow Zone. Sempre nel primo giro Giuseppe Guirreri e Jesse Salmenautio sono arrivati ai ferri corti alla curva Indianapolis. Se il portacolori dell’Iron Lynx è finito nella via di fuga, l’italiano è riuscito a riportare la sua Huracan ai box.

Dopo aver sorpassato Balthasar, Michelotto ha subito approfittato dell’apertura della finestra box, per la sosta obbligatoria, entrando in pitlane. Tuttavia il portacolori del VSR ha dovuto scontare un tempo handicap di tre secondi, in quanto unico pilota al volante della Lamborghini, perdendo la posizione in favore di Jacob Riegel, subentrato a Balthasar.

Bonduel ha preferito proseguire per incrementare il vantaggio sugli inseguitori. Ma, mentre stava affrontando l’Hunaudières, è esplosa la gomma posteriore sinistra. Il belga ha provato a proseguire, ma ha poi dovuto parcheggiare la sua Lamborghini a Mulsanne. Ereditata la prima pozione, Riegel ha provato a spingere per cercare di tenersi alle spalle Michelotto. Il tedesco ha, però, chiesto troppo agli pneumatici venendo, a sua volta, tradito nuovamente dalla posteriore sinistra.

Prese le redini della corsa, Michelotto ha quindi gestito l’ultimo quarto d’ora di gara andando a tagliare il traguardo davanti a Söderström, che ha rilevato il volante da Ali. Approfittando dei ritiri, la coppia dello Schumacher CLRT Simon Gachet e Simon Tirman hanno ottenuto il gradino più basso del podio. A seguire gli alfieri dell’Iron Lynx Edgar Maloigne e Georgi Dimitrov, mentre i portacolori dell’Oregon Team Paul Levet e Laszlo Toht hanno completato i primi cinque posti.

Sesti assoluti, Anthony Nahra e Dimitri Enjalbert hanno conquistato la vittoria in ProAm precedendo Leonardo Caglioni ed Enzo Geraci, sulla Huracan dell’Oregon Team, e i consistenti Andrea Frassineti e Ignazio Zanon, secondi in ProAm. Porta la firma di Marco Gersager il primo posto di classe Am. Il danese, diciassettesimo assoluto, ha avuto la meglio su Stephane Tribaudini e Piergiacomo Randazzo. Quest’ultimo ha perso secondi preziosi lottando con Petar Matic che, in coppia con Paolo Biglieri, ha conquistato la vittoria in Lamborghini Cup approfittando del ritiro di Karim Ojje, finito a muro nelle curve Porsche.

A seguito delle diverse forature accusate nella prima gara, Lamborghini ha deciso di annullare la seconda manche del Super Trofeo Europe a Le Mans. L’annuncio è arrivato a seguito di un’attenta analisi congiunta avvenuta tra i tecnici della Casa di Sant’Agata Bolognese, il fornitore di pneumatici Hankook, i piloti e i team che partecipano al campionato. La gara, con ogni probabilità, verrà recuperata nel corso della stagione. Il prossimo appuntamento vedrà le Huracán, a fine luglio, impegnate sullo storico tracciato del Nürburgring.

LAMBORGHINI SUPER TROFEO EUROPA - Le Mans: Risultati Gara 1