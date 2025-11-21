Lamborghini Super Trofeo Europa: a Misano Adam Putera conquista il campionato, a Perolini-Ciglia il titolo Am

MISANO ADRIATICO – Non poteva esserci epilogo più intenso nel Lamborghini Super Trofeo Europa 2025. Sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, ad avere la meglio è stato Adam Putera. Neppure una penalità scontata al termine della seconda gara ha fermato il cammino del pilota malese del Vincenzo Sospiri Racing, che è riuscito a laurearsi campione europeo del monomarca riservato alle vetture di Sant’Agata Bolognese. Ma la tappa di Imola ha assegnato anche il titolo di classe Am, con la coppia dell’Oregon Team, Pietro Perolini e Massimo Ciglia, protagonista di un weekend perfetto.

Gara 1 ha visto Enzo Geraci, scattato dalla pole, arrivare lungo alla prima staccata. Ad approfittarne è stato Paul Levet, rapidissimo allo spegnimento dei semafori. Alle loro spalle si è formato subito un gruppo di mischia con Amaury Bonduel, terzo, seguito da Giacomo Pedrini, Nicolas Stati e da un concreto Luca Segù, miglior interprete della Pro-Am nelle fasi iniziali. In Am, intanto, Perolini si è portato al comando davanti a Stéphane Tribaudini, diretto rivale al titolo e autore della pole di classe.

All’apertura della finestra dei pit-stop, Bonduel è stato il primo del gruppo di testa a fermarsi, lasciando la vettura ad Andrea Fontana. Il giro seguente sono entrati ai box in contemporanea Levet e Geraci, che hanno ceduto il volante rispettivamente a Putera e Josef Knopp. Proprio dopo il valzer dei cambi, la gara ha assunto una fisionomia nuova. Pur mantenendo la prima posizione, Putera ha dovuto difendersi dal ritorno di Fontana e soprattutto da Brendon Leitch, mentre Knopp è scivolato in quarta posizione. In Am a dettare il ritmo è stato Ciglia che, salito in macchina al posto di Perolini, ha mantenuto alle spalle Randazzo, subentrato a Tribaudini.

Il momento chiave è arrivato quando Leitch ha superato Putera per poi involarsi verso la vittoria. Pur conquistando un meritato successo, la coppia del Leipert Motorsport non ha raccolto punti in campionato per non aver disputato il numero minimo di gare stagionali. Secondi assoluti ma primi ai fini del punteggio, Putera e Levet hanno centrato un risultato fondamentale in ottica campionato. Penalizzati di cinque secondi per un contatto nelle prime fasi, Geraci e Knopp hanno ceduto il podio a Bonduel e Fontana, mentre Pedrini e Fraboni, quarti sul traguardo, hanno ottenuto un piazzamento pesante per consolidare il Target Racing nella graduatoria riservata ai team.

In Pro-Am è arrivato un nuovo successo per Frederik Schandorff e Andrzej Lewandowski, capaci di imporsi davanti alla Huracán dell’ART Line guidata da Abkhazava e Orudzhev e alla vettura del BDR Competition affidata a Nahara ed Enjalbert. In Am, Perolini e Ciglia hanno firmato una prestazione brillante che li ha portati al comando del campionato con quattro lunghezze di vantaggio su Tribaudini e Randazzo. In Lamborghini Cup, infine, Donovan e Luciano Privitelio hanno ottenuto il primo successo stagionale davanti al fresco campione di classe Karim Ojjeh, che aveva già blindato il titolo grazie al punto della pole.

Gara 2 ha visto scattare dalla pole Leitch, intenzionato a ripetere la performance della prima manche. Il neozelandese è partito subito forte, incalzato da Frederik Schandorff, primo della Pro-Am, a sua volta seguito da Egor Orudzhev. Nella Am a prendere il comando è stato Lemeret, seguito da Biglieri. Più indietro, con la tensione del titolo nell’aria, Putera e Knopp si sono ritrovati vicinissimi in pista, entrambi in lotta per la corona della Pro. Tra loro si sono inseriti Guido Luchetti e Fontana, anche se quest’ultimo ha dovuto fare i conti con una penalità per track limits, la stessa inflitta a Stringano e allo stesso Putera più tardi.

La finestra dei pit-stop si è aperta con Putera e Knopp tra i primi a fermarsi, poco prima dell’ingresso di Levet sulla vettura VSR e della risalita graduale di Stati sulla Lamborghini del Leipert Motorsport. Dopo tutte le soste è stato proprio Stati a ritrovarsi al comando, ereditando la vettura da Leitch. Dietro di lui Lewandowski, dopo aver preso il posto di Schandorff, ha mantenuto la seconda piazza, mentre sulla Huracán dell’Oregon Team è salito Geraci, che ha trovato il passo per superare Levet in un duello che è stato anche lo scontro diretto per il titolo Pro.

Il confronto, acceso fino agli ultimi chilometri, ha visto Geraci chiudere davanti al rivale, ma non abbastanza da ribaltare la situazione complessiva: la quinta posizione di classe ottenuta da Levet e Putera, unita al margine accumulato in campionato, ha consegnato il titolo al malese, divenuto matematicamente campione del Lamborghini Super Trofeo Europa 2025.

Il finale della gara ha incoronato nuovamente Leitch e Stati, dominatori dell’ultimo appuntamento stagionale, mentre la vittoria “utile” al campionato è andata a Pedrini e Fraboni grazie alla trasparenza in classifica del duo Leipert. Il risultato, unito al secondo posto di classe Pro ottenuto da Luchetti con la Huracán del Target Racing, ha consentito alla squadra di confermarsi campione nella classifica team. In Pro-Am si è ripetuto il successo della coppia Lewandowski-Schandorff, seguita da Dimitrov-Guerin, già campioni della categoria, e dalla vettura del DL Racing affidata a Segù e Locanto.

La classe Am ha regalato uno degli epiloghi più tirati della stagione: Tribaudini e Randazzo hanno vinto la gara, ma Perolini e Ciglia, secondi al traguardo, hanno firmato il sorpasso decisivo nella classifica generale conquistando il titolo con un solo punto di vantaggio. L’ultima nota del weekend è per Karim Ojjeh, che dopo aver festeggiato il titolo della Lamborghini Cup ha conquistato anche l’ultima vittoria stagionale.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Misano: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2