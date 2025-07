Lamborghini Super Trofeo Europa: a Spa le prime volte di Spinkiewicz e Pretorius-Rytter

SPA-FRANCORCHAMPS – Le Ardenne, come da tradizione, hanno saputo regalare due gare intense e ricche di colpi di scena nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Spa è stato teatro del primo trionfo sia per Jerzy Spinkiewicz, portacolori del team Uniq Racing, che per la coppia del Leipert Motorsport formata da Anthony Pretorius e Silas Rytter. Due manche che hanno confermato quanto il monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2 sappia mescolare spettacolo, tensione e strategie, in un fine settimana che ha segnato il giro di boa della stagione.

Gara 1 ha subito mostrato quanto Spa sappia essere imprevedibile. Alla staccata di La Source, una carambola ha messo fuori gioco diversi protagonisti tra cui il poleman Amaury Bonduel, rientrato per l’occasione con il team BDR Competition, e Calle Bergman. La neutralizzazione con la safety car ha congelato la corsa per cinque giri, con Enzo Geraci che si è ritrovato a gestire la leadership. Ma dietro di lui Spinkiewicz, partito in una posizione arretrata, ha iniziato una rimonta metodica, accorciando il distacco giro dopo giro.

Il momento decisivo è stata la fase dei pit-stop, in cui il polacco, con una manovra spettacolare all’Eau Rouge, ha strappato il comando a Josef Knopp, che aveva rilevato il volante da Geraci. Knopp si è fatto infilare anche da Adam Putera, bravo a inserirsi in seconda posizione. Dietro, il duello per il terzo gradino del podio ha premiato Patrik Fraboni e Giacomo Pedrini, capaci di difendere con determinazione la loro posizione nonostante i danni all’anteriore della loro vettura.

Nella ProAm il successo è andato a Miloš Pavlović e Alessio Ruffini, impeccabili nella gestione della prima parte di corsa e determinati nel concretizzare una vittoria preziosa che interrompe la serie positiva di Georgi Dimitrov e Stéphane Guerin, comunque secondi di classe e ancora saldamente leader del campionato. La categoria Am ha invece premiato per la quarta volta consecutiva il binomio del Vincenzo Sospiri Racing composto da Stéphane Tribaudini e Piergiacomo Randazzo, mentre nella Lamborghini Cup Karim Ojjeh ha sfruttato il caos iniziale per firmare un’altra affermazione, consolidando il suo primato in classifica pur con un margine risicato su Holger Harmsen.

Gara 2 ha visto Anthony Pretorius, partito dalla pole, cedere subito la leadership a Egor Orudzhev, autore di uno scatto perfetto. Il pilota del team ART-Line ha comandato la prima metà di gara con autorità, ma Spa non ha mancato di portare la sua dose di imprevisti: l’uscita di pista di Philip Tang a Blanchimont ha imposto prima un regime di Full Course Yellow e poi l’ingresso della safety car, spezzando il ritmo e rimescolando le carte. Orudzhev ha provato a sfruttare ogni secondo utile prima della chiusura della pitlane per effettuare il cambio, cedendo il volante a Shota Abkhazava, ma proprio nel momento decisivo la corsa ha preso un’altra piega.

Una nuova neutralizzazione, causata dall’uscita di Pablo Schumm e subito dopo di Hugo Bac, ha ricompattato il gruppo. In questa fase, Rytter, salito sulla Huracán del Leipert Motorsport dopo il pit-stop di Pretorius, si è mostrato freddo e calcolatore nel momento giusto. A sette minuti dal termine, sfruttando la scia sul lungo rettilineo del Kemmel, ha superato Abkhazava dopo Les Combes. L’alfiere dell’ART-Line, sorpreso, ha commesso un errore che lo ha portato al contatto con Patrik Fraboni, con entrambi finiti in testacoda. Rytter ha così potuto condurre senza pressione gli ultimi giri ottenendo il primo trionfo assoluto nel Super Trofeo Europa.

La seconda piazza è andata alla coppia CMR composta da Dimitrov e Guerin, che hanno capitalizzato gli errori altrui e aggiunto un nuovo successo di classe alla loro stagione, mentre il terzo gradino del podio assoluto è stato appannaggio di Adam Putera e Paul Levet con la Huracán di VSR, confermando la loro solidità nella categoria Pro. In classe Am Andrzej Lewandowski ha inizialmente festeggiato il successo per GT3 Poland, ma una sanzione tecnica post-gara lo ha escluso dalla classifica promuovendo così Paolo Biglieri, che ha colto la sua prima affermazione stagionale. La Lamborghini Cup, infine, ha visto Gerhard Watzinger portare il team Leipert Motorsport sul gradino più alto di classe dopo una gara estremamente caotica.

Archiviata la tappa di Spa-Francorchamps, il campionato entra ora nella sua seconda metà con una classifica sempre più aperta e con nomi nuovi pronti a inserirsi nella lotta per il titolo. Il prossimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa andrà in scena nell’ultimo fine settimana di agosto sul tracciato tedesco del Nürburgring.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Spa-Francorchamps: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2