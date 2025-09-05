Lamborghini Super Trofeo Europa: Target Racing monopolizza la scena al Nürburgring con Luchetti e Fraboni-Pedrini

Nürburgring – Il Lamborghini Super Trofeo Europa è entrato ufficialmente nella seconda metà della stagione. Ad aprire il girone di ritorno, del campionato riservato alle supercar di Sant’Agata Bolognese, è stato il Target Racing che ha letteralmente dominato la scena sul circuito tedesco. Bottino pieno per la squadra di Lugo con due vittorie e addirittura una doppietta al Nürburgring. Dapprima è toccato a Guido Luchetti ottenere il suo primo successo assoluto conquistando la prima manche. Il pistoiese ha poi completato il fine settimana artigliando il secondo posto alle spalle dei compagni Giacomo Pedrini e Patrik Fraboni, vincitori della corsa della domenica.

Gara 1 ha visto Luchetti finalmente rompere il ghiaccio. Partito dalla seconda casella, il giovane portacolori del Target Racing ha scelto la via della prudenza nella prima metà di gara, lasciando sfilare il poleman Georgi Dimitrov e badando soprattutto a contenere gli attacchi di Luca Segù. La svolta è arrivata dopo i pit-stop obbligatori. A fronte di strategie differenziate, Luchetti è riuscito a riportarsi al comando con un sorpasso deciso su Diego Locanto, subentrato a Segù, che però gli è costato una penalità di cinque secondi. Nonostante ciò, il pilota del Target Racing non si è lasciato intimorire e ha spinto con decisione costruendo un margine sufficiente per neutralizzare la sanzione.

La gara ha offerto emozioni soprattutto nella seconda parte, movimentata da una Full Course Yellow per l’uscita di pista di Stephan Guerin, coinvolto in un contatto con Silas Loven Rytter, e chiusa poi definitivamente con bandiera rossa a seguito dell’incidente che ha visto nuovamente protagonista il danese insieme a Locanto. Luchetti ha così conquistato il suo primo successo assoluto nel Lamborghini Super Trofeo Europa, seguito da Enzo Geraci e Josef Knoop, secondi al traguardo con la Huracán dell’Oregon Team, e da Benedetto Strignano, autore di una prova concreta con i colori del Rexal Villorba Corse.

Subito fuori dal podio hanno chiuso il romano Riccardo Ianniello, al rientro nel campionato di Sant’Agata Bolognese, in equipaggio con Adam Putera con la Hurácan del VSR, davanti a Jerzy Spinkiewicz e alla coppia del BDR composta da Kikko Galbiati e Kai Rillaerts. Nel complesso positivo anche il rientro di Stefan Rosina e Bronislav Formanek, ottavi assoluti e vincitori della ProAm Cup con la Huracán del Micanek Motorsport. In Am Cup invece a brillare sono stati Pietro Perolini e Massimo Ciglia, con quest’ultimo autore di uno stint iniziale incisivo che ha permesso al compagno di completare l’opera. In Lamborghini Cup, nuovo successo per Karim Ojjeh che ha confermato la sua leadership di categoria.

Gara 2 del Nürburgring è stata segnata da condizioni di pista insidiose, con un asfalto umido dopo una leggera pioggia caduta prima della partenza. La direzione gara ha dichiarato la gara bagnata e molti team hanno scelto le gomme rain. Il Target Racing, invece, ha rischiato optando per le slick fin dalla griglia, una scelta che si è rivelata decisiva. In avvio Luchetti ha pagato il non aver mandato in temperatura gli pneumatici arrivando lungo alla prima staccata. Il toscano ha così lasciato via libera a Egor Orudzhev, leader nelle prime battute. Ma con il progressivo miglioramento del tracciato le slick hanno iniziato a fare la differenza.

Partito dalle retrovie, Fraboni è stato protagonista di una rimonta spettacolare, tanto da portarsi al comando già all’ottavo giro. Anche Luchetti, risalito dalla metà del gruppo, si è riaffacciato nelle posizioni di vertice poco prima delle soste. Al pit-stop il cambio gomme per chi aveva montato le rain ha sancito la vittoria del Target Racing. Pedrini, subentrato a Fraboni, è tornato in pista con un vantaggio rassicurante che gli ha permesso di amministrare la corsa fino alla bandiera a scacchi. Con lui ha tagliato il traguardo in parata il compagno di squadra Luchetti, firmando così una doppietta che ha ribadito la forza del team romagnolo.

Dietro alle due Huracán del Target Racing, Geraci e Knoop hanno colto un terzo posto prezioso per consolidare la leadership in campionato, pur vedendo ridotto il margine sui rivali. In ProAm si sono imposti Hugo Bac e Renaud Kuppens, quarti assoluti davanti a Rytter-Pretorius, mentre nella Am Cup Perolini e Ciglia hanno concesso il bis, dopo un avvio fulmineo del bresciano che ha aperto la strada al compagno. In Lamborghini Cup, come già il giorno precedente, a sorridere è stato Karim Ojjeh, sempre più padrone della categoria.

Il weekend del Nürburgring si è chiuso così all’insegna del Target Racing. La squadra di Roberto Venieri è stata capace di coniugare la velocità dei suoi piloti con un’ottima abilità del muretto box nel decidere le strategie in gara. Sia Luchetti, ora secondo in classifica assoluta di classe Pro, che i giovanissimi Fraboni e Pedrini sono pronti a dire la loro nel prosieguo della stagione. Il prossimo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa andrà in scena sul circuito di Montmelò, alle porte di Barcellona, il fine settimana del 12 ottobre.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Nürburgring: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2