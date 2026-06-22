Lamborghini trionfa alla 3 Ore di Monza nell’Italiano GT Endurance con la Huracan Evo 2 di Liberati, Michelotto e Zanon

Secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance favorevole alla Lamborghini. Dopo 77 giri, pari a 446 km, in programma per la 3 Ore di Monza, al via della quale si sono schierate ben 54 vetture, la classifica finale vede cinque Huracan Evo 2, appartenenti a team diversi, nella top ten. Il successo assoluto è andato alla numero 66 del team VSR di Vincenzo Sospiri, al volante della quale si sono alternati il romano Edoardo Liberati, e i due veneti Mattia Michelotto e Ignazio Zanon, capaci di precedere di 1"6 l'altra Huracan della DL Racing, con l'italianissimo terzetto Luca Segu-Eliseo Donno- Giacomo Pollini. La prima non-Lamborghini è la BMW M4 G3 Evo schierata ufficialmente da BMW Italia Ceccato Racing, che ha conquistato il podio con il finlandese Altalo, associato allo svedese Nilsson e il rumeno Ugran.



Seguono una McLaren 720S, al quarto posto, poi le rimanenti Lamborghini che si sono piazzate quinta con Bowen-Salmenauto-Spinelli (VSR), settima con Luchetti-Geraci-Petrov (Oregon) e nona, con l'altro romano Andra Cola insieme all'argentino De La Chiesa e all'ungherese Denes. Edoardo Liberati è stato il protagnista di un finale entusiasmante. Il trentaduenne romano, già campione nel 2021 e ancora sul podio nel 2024 e nel 2025, è incorso in una penalità di cinque secondi per aver anticipato l'uscita dal regime di safety car (ce ne sono state ben cinque durante le 3 ore) ha inanellato una serie di giri "da qualifica" per riconquistare il primato, che lo conferma come uno dei piloti più forti del GT.



Nella classe GT Cup, in 1^ Divisione sono saliti sul gradino più alto del podio Barbolini-Al Rifai-Patrinicola (Ferrari 296 Challenge-Spirit of Racing) nella PRO-AM e Ferrara-Galli (Ferrari 296 Challenge-Kripton Motorsport by DL) nella AM. In 2^ Divisione le vittorie sono andate Bodellini-Riva-Schofield (Ferrari 488 Challenge-SR&R) nella PRO-AM e Bolzoni-Contessi-Guidi (Porsche 992 GT3 Cup-ZRS Motorsport) nella AM. Grazie alla vittoria e ai 10 punti conquistati al traguardo del 100° minuto, Liberati-Michelotto-Zanon balzano al comando della classifica assoluta GT3 a quota 43, davanti a Balzan-Medler (33), Segù-Donno-Pollini (29) e Ferrari-Albag (24).



La serie tricolore Endurance tornerà in pista dopo le vacanze, nel primo week end di settembre a Imola.

Nelle altre corse del week end, c'è stata l'autorevole conferma del finlandese Luka Sammalisto, che come a Vallelunga, ha vinto tutte e tre le gare in programma per il campionato F4, mentre l'argentino Ramiro Zago, è stato ancora una volta il migliore ne TCR Italy con la Civic LFL5 MM Motorsport.