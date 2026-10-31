Lamborghini World Finals a Monza: Leitch-Stati conquistano il titolo Pro, Formanek-Pretorius trionfano in Pro-Am

MONZA - Le Lamborghini World Finals 2026 hanno chiuso nel segno di Brendon Leitch e Nicolas Stati. I portacolori del Leipert Motorsport si sono aggiudicati il titolo mondiale della classe Pro grazie a una straordinaria rimonta nella seconda gara disputata a Monza, dopo aver concluso al secondo posto la prima manche. In Pro-Am, invece, a conquistare la corona iridata sono stati Bronislav Formanek e Anthony Pretorius, capaci di completare un fine settimana da protagonisti dopo aver già festeggiato il titolo europeo di categoria.

La prima gara ha visto il dominio di Dennis Lind ed Elias De La Torre. Partito dalla pole position, il danese del TR3 Racing ha mantenuto il comando nelle prime fasi, riuscendo progressivamente ad allungare sugli inseguitori. Dopo una breve neutralizzazione iniziale per l'uscita di pista di Paolo Biglieri, Lind ha ripreso il controllo della corsa, costruendo un margine prezioso prima di cedere il volante al compagno di squadra. De La Torre, fresco campione Pro del Super Trofeo Nord America, ha completato il lavoro senza commettere errori, tagliando il traguardo con oltre quattro secondi di vantaggio su Nicolas Stati e Brendon Leitch.

La coppia del Leipert Motorsport ha così conquistato il secondo posto assoluto, mentre Will Bamber, impegnato da solo al volante della Huracán dello XO9 Racing, ha completato il podio. Quarta posizione per Liam Sceats e Gustaw Wisniewski, seguiti da Nicholas Persing e Hampus Eriksson. Sesta piazza per Danny Formal e Graham Doyle, campioni nordamericani Pro-Am promossi alla classe Pro per l'appuntamento brianzolo.

In Pro-Am, il successo è andato a Formanek e Pretorius. I campioni europei del Micanek Motorsport hanno chiuso settimi assoluti, precedendo Colin Queen e Tommi Gore. Il secondo posto di categoria è stato conquistato da Seth Henry e Wyatt Foster, mentre Pietro Perolini e Josef Knopp, portacolori dell'Oregon Team, hanno completato il podio. Giornata complicata, invece, per i campioni europei Pro Simone Iaquinta e Kevin Gilardoni, costretti a fare i conti con un contatto nelle prime tornate e una penalità di dieci secondi, che li ha relegati al ventitreesimo posto.

La seconda manche ha offerto uno spettacolo decisamente più movimentato. A scattare dalla pole position è stato Chris van der Drift, affiancato in prima fila da Bamber. Il neozelandese dello XO9 Racing ha preso subito il comando, ma la gara è stata immediatamente neutralizzata dalla Safety Car in seguito a un violento incidente alla Curva Grande, che ha coinvolto diverse vetture, tra cui quelle di Al Morey e James Lawley.

Alla ripartenza Van der Drift ha conservato la leadership, mentre alle sue spalle Elias De La Torre, vincitore di Gara 1, è finito in testacoda dopo un contatto con Jaden Conwright, compromettendo le possibilità di ripetersi. La sequenza dei pit-stop ha quindi rimescolato le posizioni, favorendo la rimonta di Brendon Leitch. Subentrato a Nicolas Stati, il neozelandese del Leipert Motorsport ha imposto un ritmo particolarmente incisivo, recuperando progressivamente terreno fino a raggiungere e superare Van der Drift, che aveva lasciato il volante a Todd Kingsford.

Una volta al comando, Leitch ha iniziato ad allungare, mentre alle sue spalle Liam Sceats e Gustaw Wisniewski hanno consolidato la seconda posizione con la Huracán del Vincenzo Sospiri Racing. Will Bamber, penalizzato anche dai tre secondi supplementari previsti per le vetture condotte da un solo pilota, è rimasto in lotta per il podio. Nel frattempo, Iaquinta e Gilardoni hanno riscattato la difficile prima gara, recuperando posizioni fino a inserirsi nella top-10.

Nel finale Leitch ha amministrato il vantaggio senza concedere opportunità agli avversari, transitando sotto la bandiera a scacchi con oltre sei secondi di margine su Sceats e Wisniewski. Bamber ha conquistato il terzo posto assoluto, superando Kingsford proprio all'ultimo giro. Per Leitch si tratta di un nuovo successo nelle World Finals, dopo quello ottenuto in Pro-Am nel 2024 a Jerez, mentre per Stati la vittoria di Monza rappresenta il coronamento di un fine settimana costruito con grande regolarità. Il risultato ha consegnato alla coppia del Leipert Motorsport anche il titolo Pro, grazie alla vittoria nella seconda manche dopo il secondo posto ottenuto nella gara inaugurale.

In Pro-Am, Kingsford e Van der Drift hanno conquistato il successo di Gara 2, chiudendo sesti assoluti. Il risultato non è stato però sufficiente per ribaltare la situazione in classifica generale. A festeggiare il titolo mondiale sono stati infatti Formanek e Pretorius, quattordicesimi assoluti e secondi di categoria nella manche conclusiva. Per l'equipaggio del Micanek Motorsport si tratta di una doppia affermazione particolarmente significativa, avendo già conquistato la corona europea nel corso della stagione. Terzo posto di classe per Paolo Biglieri e Marzio Moretti con la Lamborghini dell'Auto Sport Racing Service.

Le due gare di Monza hanno così assegnato gli ultimi riconoscimenti della stagione, accompagnando il congedo della Huracán Super Trofeo Evo2. La vettura, che aveva debuttato proprio sul circuito brianzolo nel 2015, ha salutato le World Finals dopo oltre un decennio da protagonista del monomarca Lamborghini. Dal 2027 il testimone passerà alla nuova Temerario Super Trofeo, che inaugurerà una nuova generazione del campionato. Anche la sede delle World Finals cambierà: il prossimo appuntamento iridato si svolgerà il 13 e 14 novembre sul circuito di Barcellona di Montmelò.