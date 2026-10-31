Lamborghini World Finals Monza: Lewandowski conquista il titolo Am, Bolduc trionfa nella Cup

MONZA - Andrzej Lewandowski e Rocky Bolduc sono stati i grandi protagonisti delle Lamborghini World Finals 2026 riservate alle classi Am e Lamborghini Cup. Sul circuito brianzolo, il polacco dell’Auto Sport Racing Service ha dominato entrambe le gare, conquistando il titolo mondiale Am al termine di un fine settimana praticamente perfetto. Nella Lamborghini Cup, invece, Bolduc ha saputo gestire il confronto con i rivali, assicurandosi il titolo grazie al secondo posto ottenuto nella corsa conclusiva, dopo aver vinto Gara 1.

Lewandowski ha iniziato a mettere le basi del proprio successo già nelle qualifiche, conquistando entrambe le pole position. In Gara 1 il polacco ha confermato la propria superiorità, mantenendo il comando al via e costruendo progressivamente un margine sugli inseguitori. Alle sue spalle Renaud Kuppens, in coppia con Jakub Knoll, ha cercato di tenere il passo del battistrada, mentre David Staab e Gabriel Holguin si sono inseriti nella lotta per il podio.

La prima parte della corsa ha visto Lewandowski prendere il largo, arrivando a guadagnare oltre tre secondi e mezzo di vantaggio. Anche dopo la sosta obbligatoria, il portacolori ASR ha continuato a dettare il ritmo, portando il proprio margine oltre gli otto secondi. Una Safety Car, intervenuta a seguito dell’uscita di Francesco Galli alla Prima di Lesmo, ha però ricompattato il gruppo nelle battute conclusive. Alla ripartenza Staab è riuscito a superare Knoll, ma una penalità di cinque secondi lo ha successivamente fatto retrocedere al sesto posto.

Lewandowski ha così conquistato la vittoria davanti a Knoll-Kuppens e Holguin, mentre Raffaele Giannoni e Anthony Bullock hanno completato le prime cinque posizioni. Un successo costruito con autorevolezza, quello del polacco, impreziosito anche dal giro più veloce in 1’47”960.

In Lamborghini Cup la prima gara ha regalato un confronto decisamente più combattuto. Dopo aver comandato nella fase iniziale con Donovan Privitelio, la leadership è passata al padre Luciano in occasione del cambio pilota. Il sammarinese ha cercato di difendere la posizione, ma nel finale Rocky Bolduc è riuscito a portarsi al comando, precedendo Claude-Yves Gosselin e lo stesso Privitelio. Il portacolori del Topp Racing ha così inaugurato nel migliore dei modi il proprio fine settimana, conquistando una vittoria importante in ottica mondiale.

Domenica Lewandowski ha completato l’opera, firmando il secondo successo consecutivo e laureandosi campione Am delle World Finals. Anche in Gara 2 il polacco è partito dalla pole, ma questa volta ha dovuto fare i conti con l'attacco di Stéphane Lemeret, capace di portarsi momentaneamente al comando dopo aver tagliato la Prima Variante. Il belga ha successivamente restituito la posizione, ma la direzione gara lo ha comunque sanzionato con cinque secondi di penalità.

Lewandowski ha quindi ripreso a spingere, cercando di allungare sugli inseguitori. La fase delle soste obbligatorie ha nuovamente rimescolato le posizioni, con Lemeret e il compagno Rodrigue Gillion capaci di rientrare temporaneamente davanti al polacco. Quest'ultimo, tuttavia, ha sfruttato le gomme già in temperatura per riprendersi la leadership alla Variante della Roggia, confermando la propria superiorità.

Nel finale la Safety Car, intervenuta dopo il contatto tra Raffaele Giannoni e Francesco Galli alla Variante Ascari, ha ricompattato il gruppo. La ripartenza ha lasciato spazio a un ultimo giro, nel quale Lewandowski non si è fatto sorprendere, tagliando il traguardo per primo. Le penalità hanno poi ridisegnato il podio: David Staab è stato promosso al secondo posto, mentre Johan Schwartz e Michael Fitzpatrick hanno conquistato la terza posizione. Per Lewandowski è arrivato così il titolo mondiale Am con 32 punti, davanti allo stesso Staab, fermo a quota 18, e all'equipaggio Knoll-Kuppens con 14.

La Lamborghini Cup ha invece visto Christopher Koebbe conquistare il successo nella gara conclusiva. Il pilota del Forty7 Motorsports ha preceduto Rocky Bolduc, secondo a soli due decimi, e Adalberto Baptista. Una corsa movimentata, nella quale la lotta per il titolo è rimasta aperta fino alle battute finali. Il contatto tra Philippe Touchette e Claude-Yves Gosselin ha infatti compromesso le possibilità di quest'ultimo, mentre Philip Tang, dopo aver guidato la categoria nella prima parte, ha perso terreno in occasione della ripartenza dalla Safety Car.

Bolduc ha saputo approfittare della situazione, amministrando il vantaggio in classifica e chiudendo secondo tra i protagonisti della Lamborghini Cup. Un risultato sufficiente per conquistare il titolo mondiale con 28 punti, cinque in più rispetto a Koebbe, secondo a quota 23. Gosselin ha completato il podio della classifica iridata con 17 punti.

Le due gare di Monza hanno quindi incoronato Lewandowski e Bolduc, protagonisti di un'edizione che ha rappresentato anche l'ultimo capitolo delle Lamborghini World Finals con le Huracán Super Trofeo Evo2. Dal 2027 la scena passerà infatti alla nuova Temerario Super Trofeo, pronta a raccogliere il testimone della fortunata vettura di Sant'Agata Bolognese.