Lancia, ad Ardizzone il Trofeo 2026. Andolfi vince il Sanremo dopo 34 anni con la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Trentaquattro anni dopo l’ultima volta, Lancia torna a vincere il Rallye Sanremo. A riportare il nome del marchio nell’albo d’oro è Fabio Andolfi, che al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale ha preso il comando domenica mattina, dopo una prima giornata passata all’inseguimento, e ha firmato due successi parziali sulle prove dell’entroterra ligure. Il successo, il terzo assoluto in sette gare per il progetto Lancia Corse HF nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, chiude una stagione che conferma la competitività della nuova vettura.

Amaro il finale per Andrea Crugnola, protagonista del sabato e leader della gara con la Ypsilon schierata da FPF Sport, costretto al ritiro da una doppia foratura mentre era al comando. Il pluricampione italiano chiude comunque il CIAR 2026 come il pilota con più prove speciali vinte. Tra le due ruote motrici si è imposto Gabriel Di Pietro sulla Ypsilon Rally4 HF.

Trofeo Lancia, titolo all’ultima prova. Il Rallye Sanremo era anche l’atto finale del Trofeo Lancia, arrivato all’ultimo appuntamento con cinque piloti ancora in corsa. Il titolo assoluto e quello Junior sono andati a Nicolò Ardizzone, navigato da Alessandro Scartabelli, che a Sanremo ha raccolto 43,5 punti tra risultato, bonus Rally Plus e Miglior Performer, ribaltando la classifica. Per il giovane pilota di Borgosesia, che una settimana fa aveva vinto anche il Campionato Italiano Rally Challenger Due Ruote Motrici, si aprono le porte della squadra ufficiale Lancia Corse HF per il 2027.

In gara la sfida è stata a più voci. Mattia Vita ha firmato il primo scratch a Porto Sole, Edoardo De Antoni, arrivato da leader del campionato, ha risposto nella seconda prova, poi Ardizzone ha preso il comando con un ritmo altissimo. Nelle ultime speciali, con i freni in crisi, si è fatto sorprendere da Vita, che ha chiuso la gara in testa e ha vinto anche l’ultima prova, la Miki Stage, con i relativi punti bonus.

La vittoria assoluta nel Trofeo va così a Vita, navigato da Alessio Foresto, che si aggiudica anche la categoria Master. Alle loro spalle Ardizzone-Scartabelli, primi tra gli Junior, e Moreno Cambiaghi con Giulia Paganoni, che completano il podio e conquistano il titolo Master 2026. Tra gli Junior secondi Jonas e Katarina Muller, davanti a Ginammarco Lazzarato e Devis Bernardi. Tra gli Expert successo di giornata per Thimo Tremmel e Jonas Decker su Emanuele Fiore e Matteo Lullo, mentre il titolo va a Roberto Gobbin, terzo con Lorenzo Mattucci.

Rally6 e Eco Rally. Il weekend ligure ha chiuso anche la prima stagione del Trofeo Lancia riservato alla Ypsilon HF Racing Rally6, categoria pensata per avvicinare ai rally giovani e gentleman driver. Il titolo inaugurale è di Manuel Derossi, mentre a Sanremo ha vinto Simone Rappa. Un altro risultato per Lancia è arrivato dal FIA Eco Rally World Cup all’EcodolomitesGT, a Primiero San Martino di Castrozza, dove ha vinto la Ypsilon HF. La stagione si concluderà con la cerimonia ufficiale di premiazione dei campioni del Trofeo Lancia.