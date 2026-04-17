Lancia Corse all'assalto anche del Campionato Europeo Rally. Stagione 2026 al via nel weekend con il Rally Andalucia

La straordinaria vittoria nel WRC 2 della Lancia Ypsilon HF Rally2 nell'impegnativo Rally di Croazia, con una prestazione assoluta a ivello delle migliori WRC1, ha portato ulteriore entusiasmo nel team Lancia Corse HF in vista dei prossimi impegni. In particolare dal 17 al 19 aprile il team sarà al via della stagione del FIA ERC, la serie europea che si svilupperà su 7 appuntamenti da aprile fino alla fine di ottobre. Pronti a calarsi nell’abitacolo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, terzi lo scorso anno in FIA ERC che, con i colori di Lancia Corse punteranno a migliorare la loro posizione in classifica generale. Mabellini, pilota ACI Team Italia, ha una spiccata esperienza nel Campionato Europeo Rally essendo alla sua settima stagione nella serie continentale, sempre navigato dalla sua compagna Virginia Lenzi.

Alla sua seconda stagione nel FIA ERC, invece, il ventunenne Francesco Dei Ceci anche lui giovane pilota di ACI Team Italia, Vice Campione Italiano Rally Junior 2024 che sarà affiancato alle note dall’esperienza trentennale di Danilo Fappani. Dei Ceci porterà sulle strade europee la Lancia Ypsilon Rally4 HF.

Ad inaugurare la stagione 2026 del FIA ERC sarà l’asfalto del 43° Rally Andalucia e Sierra Morena che scatterà alle 20.05 venerdì 17 con la Super Special Stage di Cordoba. 6 Prove speciali previste nella giornata di sabato 18 con la ripetizione del loop formato dalla Obejo – Villanueva de Cordoba da 20,9 km, Pozoblanco – Villaharta da 26,1 km e dalla corta, ma temibile Espiel di 4,8 km. Domenica 19 altre sei prove speciali sul loop formato dalla Obejo da 8,95 km, Villaviciosa la prova più lunga con 27,05 km e dalla Villaneva del Rey di 13,6 km che sarà anche la Powerstage di domenica che chiuderà il rally prima dell’arrivo a El Arenal.Oltre ai due equipaggi ufficiali del Team Lancia Corse HF, Tuukka Kauppinen – Sebastian Virtanen saranno al via con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, dopo la buona stagione di debutto con la sorella minore Rally4 nel FIA ERC 2025, mentre saranno quattro le Lancia Ypsilon Rally4 HF sulle strade spagnole. Oltre a quella ufficiale di Dei Ceci – Fappani, saranno in gara Tommaso Sandrin – Andrea Dal Maso, Aatu Hakalehto – Niklas Heino e Paul Evrard – Maxime Roulland.La stagione del FIA ERC, dopo l’esordio al Rally Andalucia e Sierra Morena, si svilupperà con il Royal Rally di Scandinavia, in Svezia dal 22 al 24 maggio. Rally di Roma dal 3 al 5 luglio, Polonia il 24-26 dello stesso mese.

La seconda parte di stagione vedrà il Barum Czech Rally dal 14 al 16 agosto, il Rali Cerdigion in UK dal 4 al 6 settembre, prima del gran finale al Rally Five Cities North of Portugal dal 23 al 25 ottobreLa Lancia può vantare un bottino di 15 titoli a partire dal successo di Harry "Sputnik" Kallstrom nel 1969 con la Fulvia HF 1.3. Nove di questi 15 titoli sono firmati da piloti italiani, Sandro Munari il primo, campione 1973 con la Fulvia HF 1.6 e poi Tony Carello con la Stratos, Biasion e Carlo Capone con le 037. Fabrizio Tabaton e Dario Cerrato hanno vinto due titoli a testa, il primo con la Lancia Delta S4 e la Lancia Delta 4WD, il "Coguaro"con la 037 e la Delta 4WD. Chiude questo elenco Piero Liatti, europeo nel 1991.

In assoluto i rallymen italiani sono saliti 21 volte sul podio continentale. Primatista assoluto è il friulano Luca Rossetti a quota 3 - con la Peugeot 207 S2000 nel 2008, e con l'Abarth Grande Punto nel 2010-2011. Tre sono i piloti cui è riuscito il raddoppio, oltre Tabaton e Cerrato. Si tratta di Enrico Bertone campione 1995 con la Toyota Celica Turbo e nel1999 con la Renault Mégane Maxi, Renato Travaglia con la Peugeot 206 WRC nel 2002 e la Renault Clio S1600, e Giandomenico Basso. Il campione d'Italia, che vanta una doppietta - 2006 e 2009- con l'Abarth Grande Punto S2000 potrebbe attaccare il record di Rossetti, anche se al momento ha messo in piedi un mini programma di sole due-tre gare con la Skoda Fabia Evo Rally2 della Delta.

Maurizio Verini con la 124 Abarth nel '75, Adartico Vudafieri 131 Abarth e Tony Fassina con l'Opel Ascona 400 nel '81-'82 completano il pacchetto dei campioni italiani in Europa, cui si augura di far parte Mabellini.