Lancia Corse HF in crescita nel Rally di Andalusia: Mabellini-Lenzi sfiorano la top 5

Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, equipaggio ufficiale di Lancia Corse HF si è piazzato al sesto posto nella prima gara del Campionato Europeo FIA ERC sulle strade dell’Andalucía Rally. I due portacolori di ACI Team Italia hanno tardato a trovare il feeling giusto spunto fino alla Powerstage Villanueva del Rey 2 di 13,7 km. Grazie all’acuto finale, i portacolori di ACI Team Italia sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale portano a casa 5 punti nella classifica di campionato che vede l’equipaggio di Lancia Corse HF al quinto posto con 20 punti. Sulle strade Andaluse il 26enne bresciano deve fare i conti con un asfalto molto complicato da leggere con il grip che cambia in continuazione e diversi detriti sulla carreggiata a seguito dei tagli. Alla fine Mabellini – Lenzi sono sesti nella classifica dell’Andalucía Rally a meno di un minuto di ritardo dal vincitore dopo oltre 200km di prove speciali con un parco partenti di altissimo livello. Il successo finale è andato allo spagnolo osé Antonio Suárez con la Škoda Fabia RS Rally2.



All'inizio del giro decisivo, con un vantaggio di 21,6 secondi sul pilota della Toyota gommata Pirelli Iván Ares, Suárez ha ampliato il proprio vantaggio nella gara di apertura del Campionato Europeo Rally FIA, superando Ares in tutte e tre le prove speciali e tornando al servizio di mezzogiorno all'Estadio El Arenal di Córdoba saldamente in testa a bordo della sua Škoda Fabia RS Rally2. Grande prestazione di Giandomenico Basso con la Fabia gommata Pirelli che ha lottatto come un leone per difendere il secondo posto conquistato dopo la piesse 12. Ma Ares ha risposto battendo il due cavolte cmpione ERC Basso attraverso la Power Stage per agguantare il secondo posto con 1,8 secondi di vantaggio mentre Teemu Suninen occupava il quarto posto al suo ritorno all'attività ERC dopo una pausa di 11 anni.

“Sono molto soddisfatto ed è stato molto bello tornare nell'ERC,” ha detto Basso, che ha anche dominato la classifica Master ERC. “È stato un piacere avere l'opportunità di competere di nuovo con questi piloti ma hanno spinto molto e il livello era molto ravvicinato. Sono felice per la posizione e per la gara che abbiamo fatto.”

Buona prestazione anche per l’equipaggio finlandese Kauppinen – Virtanen che chiudono a ridosso della top 10 con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale di Rautio Motorsport e dimostrano ancora una volta la grande competitività della vettura. Sfortunato, invece, l’esordio stagionale di Francesco Dei Ceci, navigato dall’esperto Danilo Fappani. Il 21enne pilota Alla CI Team Italia accusa un malore nelle prime prove speciali ed è costretto allo stop per poi tornare in gara con la formula del SuperRally. Questo gli consente di macinare chilometri con la Lancia Ypsilon Rally4 HF ed essere protagonista già dal prossimo appuntamento del FIA ERC in programma dal 22 al 24 maggio sulle strade del Royal Rally of Scandinavia in Svezia. Vittoria Lancia in ERC4 con Aatu Hakalehto – Niklas Heino che fanno il vuoto guidando al meglio sulle strade andaluse e precedendo la Lancia Ypsilon Rally4 HF di Tommaso Sandrin – Andrea Dal Maso in un podio per due terzi di marca Lancia.