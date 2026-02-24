Lancia Corse HF, un progetto tricolore: nel FIA ERC la squadra è tutta italiana. Collaborazione con ACI e ACI Sport

Dopo il ritorno nel mondiale rally, Lancia Corse HF ha annunciato la presenza anche nel FIA European Rally Championship con tre equipaggi tutti di nazionalità italiana grazie alla collaborazione con ACI e ACI Sport. «Il ritorno di Lancia nelle competizioni è una scelta strategica orientata al futuro - ha commentato Roberta Zerbi, Ceo di Lancia - Il rally è per noi una piattaforma di sviluppo tecnologico e di valorizzazione dei giovani talenti italiani, che vogliamo accompagnare in un percorso di crescita internazionale».

Unendo tradizione e formazione, il programma europeo è affidato a tre equipaggi di alto profilo: con la Ypsilon Rally2 HF Integrale saranno al via Andrea Mabellini e Virginia Lenzi mentre nello Junior ERC, riservato alle vetture a 2 ruote motrici, le Ypsilon Rally4 HF saranno affidate a Francesco Dei Ceci, navigato da Danilo Fappani, e a Davide Pesavento. Il supporto tecnico sarà garantito da F.P.F., squadra guidata dal team manager Michele Fabbri, ulteriore tassello di un progetto costruito interamente in Italia.

Il primo appuntamento del FIA ERC è in programma in Spagna dal 17 al 19 aprile con il Rally Sierra Morena, a cui seguiranno altri sei round. Il campionato proseguirà con il Rally di Scandinavia (22-24 maggio), primo appuntamento del FIA Junior ERC, il Rally Roma Capitale (5 luglio), il Rally di Polonia, il Barum Rally ad agosto, il Rali Ceredigion a settembre e il gran finale in Portogallo dal 23 al 25 ottobre.