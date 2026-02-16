Lancia Corse prosegue lo sviluppo della Ypsilon Rally2 HF Integrale sulla terra dell Rally Città di Foligno

Dopo il debutto al Rallye Monte-Carlo, le due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ufficiali proseguono lo sviluppo su terra in vista dei prossimi appuntamenti del WRC2 scegliendo il 5° Rally Città di Foligno come banco di prova. I due equipaggi composti da Yohan Rossel con Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov prenderanno il via al primo round del Campionato Italiano Rally Terra 2026, in programma dal 6 al 7 marzo sulle strade bianche in provincia di Perugia. Il format del Rally Città di Foligno prevede 9 prove speciali per un totale di 245 chilometri, di cui oltre 90 cronometrati.
La competizione offrirà un'importante occasione per Lancia Corse per continuare a perfezionare le prestazioni delle nuove vetture a trazione integrale su fondo sterrato nonché per rafforzare il lavoro con i piloti in condizioni reali di gara, in vista dei prossimi impegni WRC2 su questa superficie. Dopo 35 anni di assenza, una Lancia ufficiale torna a correre un rally di Campionato Italiano; una decisione che sottolinea la competitività dei campionati nostrani. Infatti, il fondo roccioso del Rally Città di Foligno costituisce un contesto ideale per lo sviluppo del set-up su terra, per la crescita della guida su sterrato e per la valutazione di prestazioni e affidabilità, nonostante un chilometraggio complessivo inferiore rispetto agli eventi internazionali.