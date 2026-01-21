Lancia debutta nel WRC2 al Rallye di Monte-Carlo. Rossel e Gryazin al volante della Ypsilon Rally2 HF

Lancia Ypsilon Rally2 HF è pronta al debutto nella categoria WRC2 in occasione del Rallye di Monte-Carlo, primo appuntamento stagionale in programma dal 22 al 25 gennaio caratterizzato da sempre da condizioni meteo estreme. Per affrontare i 339,15 chilometri cronometrati suddivisi in 17 prove speciali, il Team Lancia Corse HF ha scelto di schierare due piloti di primo piano nel panorama rallystico internazionale: Yohan Rossel e Nikolay Gryazin. Importante il palmares di entrambi i piloti: il francese Rossel, la suo settimo Rallye di Monte-Carlo, vanta diversi titoli tra cui, Campione Francese Junior, vincitore di Promotion Cup, Campione del Mondo WRC3 nel 2021, Vice-Campione del Mondo WRC2 nel 2025.

Non è da meno il pilota bulgaro Gryazin, alla sesta partecipazione al «Monte», che porta con sé un'esperienza internazionale, dominando le superfici più impegnative e vincendo in particolare il titolo ERC U28 e il Campionato del Mondo WRC2 Challenger. Protagonista assoluta sarà la Ypsilon Rally2 HF Integrale, una vettura completamente nuova che beneficia dell'esperienza maturata in diverse stagioni di gare di Stellantis motorsport: tutti i miglioramenti, le evoluzioni e le ottimizzazioni sviluppate nel corso degli anni sono stati integrati in un'unica piattaforma.

Nel frattempo, in Italia, Lancia si prepara per la seconda edizione del Trofeo Lancia, che vedrà protagoniste le due sorelle della Ypsilon impegnata al Monte-Carlo: la confermata Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing Rally6. Il calendario sarà composto da 6 gare in 5 appuntamenti (uno con doppia gara) all'interno del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Maggiori dettagli verranno comunicati in occasione del Racing Meeting, in programma il 7 e 8 febbraio alla Fiera di Vicenza.