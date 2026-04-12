Lancia è tornata: vince nel WRC dopo 34 anni. La Ypsilon HF Integrale trionfa sull'asfalto in Croazia nella categoria Rally 2 con Rossel

Giornata storica per Lancia, tornato sul gradino più alto del podio in una gara valida per il Mondiale Rally. La prima vittoria per il Team Lancia Corse HF nel Mondiale Rally 2 del WRC è con Yohan Rossel con Arnaud Dunand che hanno conquistato il successo al Croazia Rally con una prova di altissimo livello, piazzando 6 scratch nelle prime due giornate di gara e controllando gli avversari in un rally che ha messo a dura prova tutti gli equipaggi con 20 prove speciali molto tecniche e complicate da interpretare ad ogni curva.

Il francese, alla fine, ha rifilato 38,8 secondi al fratello Léo, mentre sul terzo gradino del podio, in un tripudio Lancia Corse, hanno chiuso Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov, capaci di sette scratch nel rally Croato. Gryazin, dopo un problema nella PS14, ha dovuto recuperare terreno e, nelle quattro prove della domenica è stato perfetto, rimontando fino al podio.

Il Rally di Croazia ha dimostrato l'efficienza e la consistenza della Ypsilon Rally2 HF Integrale che, sui 300 chilometri balcanici, ha dominato in lungo e in largo con 13 scratch su 20 prove speciali che gli hanno consentito di conquistare un quarto e un sesto posto nel rally, sfiorando il podio assoluto.

Lancia Corse HF guida ora la classifica Team in WRC 2 con 84 punti, mentre con la vittoria in Croazia Yohan Rossel sale al terzo posto nella classifica piloti e Gryazin è quinto. Tra due settimane al Rally delle Isole Canarie Rally di Spagna il team Lancia Corse riprenderà la sua corsa nel Mondiale.