​Lancia, Eugenio Franzetti alla guida della divisione corse. È il nuovo Direttore di Lancia Corse HF

E' Eugenio Franzetti Direttore di Lancia Corse HF. La nomina è arrivata mentre Eugenio si trovava a Londra per il round conclusivo della Campionato Formula E Eugenio Franzetti vanta una vasta esperienza nel mondo dello sport automobilistico, avendo trascorso la maggior parte della sua carriera nel Gruppo Stellantis. Ha ricoperto le cariche di Direttore Comunicazione e Competizione di Peugeot in Italia, Direttore Comunicazione di DS Automobiles/Citroën/Peugeot in Italia, Direttore Vendite di Citroën in Italia, Direttore Comunicazione di Peugeot Worldwide e Direttore del marchio DS in Italia, e infine Direttore DS Performance. Attualmente è Direttore di DS Performance e manterrà quindi questo doppio ruolo. Da oggi, Eugenio Franzetti sarà ufficialmente alla guida della divisione competizioni di Lancia e lavorerà a stretto contatto con il team Stellantis Motorsport per far conoscere il marchio italiano nel mondo attraverso il Motorsport.