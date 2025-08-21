Lancia, prima vittoria europea per la Ypsilon Rally4 HF. Al 53° Barum Rally protagonisti Craig Rahill e Conor Smith

Lancia e Craig Rahill protagonisti al 53° Barum Rally. Il ventiduenne pilota irlandese, in coppia con il copilota Conor Smith, ha conquistato al volante della Lancia Ypsilon Rally4 HF la sua prima affermazione in un campionato europeo, riportando il marchio torinese sul gradino più alto del podio continentale dopo oltre 30 anni. Rahill, portacolori della Motorsport Ireland Rally Academy, si è imposto sia nella classe ERC4 che nella Junior ERC, grazie a una condotta di gara aggressiva ma al tempo stesso intelligente. Sulle impegnative strade asfaltate della Moravia, il giovane irlandese ha resistito alla pressione dei rivali, firmando un risultato che segna una tappa fondamentale per la nuova vettura da competizione Lancia.

La Ypsilon Rally4 HF, sviluppata con il contributo tecnico di Miki Biasion, si è già affermata in Italia nel Trofeo Lancia 2025, monomarca che conta oltre 100 unità vendute e 40 team iscritti, per uno dei campionati più seguiti della stagione. La vittoria in Repubblica Ceca conferma il potenziale della nuova sportiva di Lancia, nata per valorizzare i giovani talenti e garantire accessibilità e prestazioni. Il successo al Barum Rally apre inoltre un nuovo capitolo per i programmi sportivi del marchio. Dal 2026 la squadra ufficiale Lancia Corse HF tornerà infatti a correre nell'ERC, schierando anche una vettura per il vincitore del Trofeo Lancia 2025.