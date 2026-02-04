Lancia sotto i riflettori del Racing Meeting 2026 di Vicenza. In mostra i quattro modelli che rappresentano il nuovo corso sportivo

Lancia conferma la partecipazione anche per la sesta edizione del Racing Meeting, evento ideato e organizzato da Miki Biasion e diventato un riferimento nel motorsport italiano, in programma dal 7 all'8 febbraio alla Fiera di Vicenza. Forte del successo dell'edizione 2025, che ha superato i 12.000 visitatori, il Racing Meeting evolve ulteriormente il proprio format, aprendo le porte a tutte le discipline del motorsport, dai rally alla pista.

In questa cornice, Lancia sarà presente con quattro modelli che rappresentano in modo chiaro il nuovo corso sportivo e stilistico del marchio: Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale rappresenta il vertice del programma sportivo Lancia ed è la vettura con cui il marchio affronta il WRC2; la Lancia Ypsilon Rally4 HF è la vettura che ha segnato il ritorno operativo di Lancia alle competizioni, diventando il fulcro dei programmi sportivi nazionali e del Trofeo Lancia; nuova Lancia Ypsilon HF elettrica; e Lancia Ypsilon HF Line, che porta i codici stilistici e l'identità sportiva HF all'interno della gamma in una chiave elegante.

Lo stand Lancia sarà inoltre il luogo della premiazione ufficiale dei piloti del Trofeo Lancia 2025 e dell'annuncio dei programmi sportivi del marchio per la stagione 2026. Infine, cuore culturale dell'edizione 2026 della fiera è la mostra tematica «Italia da Corsa», presentata da Miki Biasion come un vero e proprio atto d'amore verso il motorsport italiano. Con 30 vetture da competizione e oltre 15 marchi italiani, verranno raccontati più di 100 anni di storia delle corse, tra pista e rally.