Lancia torna alle origini, Ypsilon punta i ralli. La 4 HF ha trazione anteriore e oltre 200 cv, è stata messa a punto da Miki Biasion

PER MARCA

Niente può stuzzicare i veri “lancisti” come rivivere i fasti dei trionfi mondiali, una leggenda scritta da modelli come Fulvia HF, Stratos, 037 e Delta. La nuova Ypsilon si gioca questa carta emotiva con la versione Rally 4 HF, un gioiello che si ispira alla mitica Fulvia Coupé HF degli anni ’60 con cui condivide la configurazione a trazione anteriore e le dimensioni contenute. Ha un motore 1.2 Turbo a tre cilindri da 212 cv e una trasmissione meccanica a 5 marce a innesto frontale con differenziale autobloccante. La trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni ottimali in ogni condizione: ben piantata sul terreno e molto reattiva.

Decisiva, nella messa a punto, la mano di un’icona come Miki Biasion, il pilota italiano di rally più vincente. Al volante dell’iconica Delta della scuderia Martini Racing conquistò i Mondiali 1988 e 1989 contribuendo a rendere Lancia il marchio con il maggior numero di vittorie di tutti i tempi, grazie a 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre Mondiali Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. Ora Biasion si diverte, sulle piste del Proving Ground di Balocco, con il giovane campione italiano Andrea Grugnola, a esaltare il Dna della Ypsilon corsaiola capace di acrobazie stupefacenti. «Se da bambino il tuo sogno era la pista – ha spiegato Biasion - allora il tuo sogno era rosso come una Ferrari. Ma se sognavi di diventare pilota di rally si chiamava Lancia. La Lancia delle vittorie e delle gare è tornata e sono più che felice di farne parte».

Questa vettura – ha commentato il Ceo Luca Napolitano – segna il nostro rientro nel motorsport che affrontiamo con umiltà e passione, offrendo una chance ai giovani piloti. Ripartiamo a piccoli passi onorando il nostro heritage». «Il campionato Rally4 – ha spiegato il responsabile di Lancia Corse Eugenio Franzetti - rappresenta il primo passo dei campioni di domani. Inoltre nasce anche il nostro monomarca Trofeo Lancia Rally, su sei gare del Campionato Italiano Rally 2025. Il vincitore parteciperà al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF del nostro team ufficiale». L'omologazione è prevista per il 1° gennaio 2025, con consegna dei primi esemplari a fine gennaio. Ma la grintosa Ypsilon Rally 4 HF è già ordinabile al prezzo di 74.500 euro. In arrivo anche la Ypsilon HF, la versione stradale ad alte prestazioni con motore 100% elettrico da 280 cv e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, assetto ribassato e carreggiata allargata.