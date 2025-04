Lancia torna in gara con la Ypsilon Rally4 HF. Anteprima ad Alba poi il debutto ufficiale alla Targa Florio

"Sono emozionato, orgoglioso di aver riportato la Lancia nei rally". Così Luca Napolitano, Ceo del brand premium di Stellantis che ha rispolverato la sua gloriosa storia sportiva per proiettarla nel futuro. Lancia è indissolubilmente legata a questo mondo, dove ha dominato a lungo e per questo il rito del "grande ritorno" regala suggestioni forti. Viene celebrato in occasione del Rally Regione Piemonte ad Alba (nel cuneese) dove è stato allestito il Villaggio Lancia Corse HF per accogliere in un intero weekend appassionati, piloti e curiosi. In vetrina le vetture iconiche del passato accanto ai nuovi gioielli come la Ypsilon HF da 280 CV che esalta il full-electric promettendo prestazioni entusiasmanti: sarà in vendita nei prossimi mesi.

Ma la vera protagonista è soprattutto la nuova Ypsilon Rally4 HF, la vettura che si è regalata un "numero zero" al Rally del Piemonte come apripista per gli equipaggi in gara e che dal prossimo 8 maggio, alla Targa Florio, farà il suo attesissimo debutto nelle competizioni riportando Lancia ufficialmente nell'arena. Ha superato le 90 unità vendute in soli quattro mesi, e sarà la stella assoluta del Trofeo Lancia che ha in calendario 5 prove ed è stato accolto con molto entusiasmo. "Il nostro trofeo monomarca è già sold-out con 40 equipaggi iscritti, tra cui ben 25 Under 35 – spiega il responsabile del Reparto Corse Stellantis, Eugenio Franzetti -..Lo abbiamo creato per favorire il sogno di giovani piloti che si sfideranno per un traguardo importante: il vincitore entrerà nel team ufficiale Lancia Corse HF e correrà nel trofeo europeo FIA ERC 2026. Ma non abbiamo pensato solo ai giovani, molti piloti sono gentlemen che vogliono solo divertirsi".

L'obiettivo a lungo termine è ovviamente riaffacciarsi alla platea mondiale. "Ma siamo ritornati con umiltà – chiarisce Napolitano – e vogliamo fare le cose per bene. L'ambizione c'è, naturalmente, perché vogliamo crescere e migliorarci. Lancia è in un percorso di grande trasformazione e questa piattaforma sportiva è ideale per incontrare i clienti, specie quelli nuovi che rappresentano il 70% del totale e provengono da altri marchi". Il manager rivendica tutte le promesse mantenute: "Avevamo garantito tre nuove macchine e il progetto procede senza soste, anche con le versioni HF, poi abbiamo rimodulato le concessionarie e siamo tornati all'estero, per ora in Francia, Spagna, Olanda e Belgio. In più abbiamo varato questo programma sportivo per consentire ai giovani di correre affrontando spese accessibili".

Al gran ballo del ritorno non poteva mancare un'icona vivente come Miki Biasion, bicampione del mondo, che ha partecipato allo sviluppo della Rally4 HF: "E' una vettura molto piacevole e potente, con 212 cv e un peso di soli mille chili. Il mio compito è stato renderla un po' meno cattiva perché i giovani possano davvero divertirsi guidandola in sicurezza".