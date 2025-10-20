Lancia torna nel Mondiale Rally: appuntamento a Monte Carlo a gennaio 2026. Impazza il totopiloti per il volante

Tempo di vacanze per il CIAR SPARCO il massimo campionato rally italiano, che si è concluso a Sanremo con il successo dell’evergreen Giandomenico Basso. Ma è anche tempo di bilanci e di programmi. Lancia batte tutti sul tempo, e poche ore dopo ecco l’annuncio che tutti si aspettavano: con un video emozionante (ecco il link: https://www.youtube.com/watch?v=wAv9FLSuFzQ ) che vede protagonisti Luca Napolitano, Miki Biasion ed Eugenio Franzetti, il marchio Lancia ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC). In particolare, la stagione del WRC 2026 prenderà il via con il Rally di Monte Carlo, in programma dal 22 al 25 gennaio, sulle ghiacciate strade alpine francesi in uno degli scenari più iconici del motorsport. Tutti i dettagli sulla nuova vettura e sul programma sportivo Lancia saranno oggetto di una successiva comunicazione presso la sede del Motorsport Stellantis.

Con l’arrivo della Ypsilon Rally2 HF Integrale, che correrà nel WRC2, la gamma rally di Lancia si fa ancora più completa e ambiziosa, affiancando alla Rally4 HF e alla Rally HF Racing una nuova protagonista pronta a riportare il marchio sul palcoscenico mondiale.

Nell’attesa fioriscono tante ipotesi sul pilota o sui piloti. La soluzione più romantica potrebbe riguardare lo stesso Miki Biasion, che s’è dedicato anima e corpo alla impostazione e al successivo sviluppo delle integrandosi con gli altri responsabili del programma, ma è veramente difficile.

Non sarebbe una sorpresa, invece se al volante della nuova Rally2 torinese arrivi Andrea Crugnola finito nell’immediata scia di Basso nella classifica finale del CIAR, con un bottino di quattro vittorie, fregato solo dai coefficienti, in particolare al Roma Capitale, dove “Giando” ha fatto il pieno contro lo zero del varesino, uscito di strada. Ma Crugnola è pilota di grande esperienza, ha già disputato più volte il “Monte” e non dimentichiamo che Citroen con cui corre è parte di.. Stellantis…

Una terza soluzione, molto realistica, riguarda Andrea Pisani. Il primo posto nel Trofeo Ypsilon garantisce al pilota toscano la partecipazione al campionato europeo 2026. Con uno sforzo si potrebbe…

Infine un candidato forte è sicuramente il giovane Roberto Daprà quest'anno segnalato in grossa crescita, che già corre nella R2 mondiale, fresco di una grande prestazioni al Rally Centro Europa, valevole per il mondiale, dove ha sfiorato la top ten assoluta, mentre è quarto di categoria con la Skoda Fabia Rally2. Bisogna poi capire se ci sarà una sola macchina o due, ma intanto godiamoci il ritorno del marchio torinese, il più blasonato nel mondo dei rally.

E per quanto riguarda il Trofeo ha regalato ad ogni gara numeri da record, il Marchio torinese ha conquistato al Rallye Sanremo anche il Titolo Costruttori Due Ruote Motrici del Campionato Italiano Assoluto Rally, sugellando un ritorno da record alle competizioni. Gianandrea Pisani e Nicola Biagi si sono aggiudicati il Trofeo Lancia 2025 con una gara d’anticipo, coronando una stagione straordinaria che li ha visti dominare il monomarca e conquistare anche il titolo Piloti CIAR 2Ruote Motrici. Il gran finale del Trofeo Lancia andato in scena al Rallye Sanremo ha regalato il secondo successo stagionale a Davide Pesavento e Alessandro Michelet, saliti in cattedra già nella seconda prova speciale e da lì imprendibili per chiunque. Il pilota veneto, autore di 6 scratch – che gli sono valsi i punti extra del Miglior Performer - e vincitore della Miki Stage, ha gestito al meglio la rimonta di0 Pisani, in coppia con Nicola Biagi, che hanno conquistato l’argento in una seconda giornata che li ha visti assoluti protagonisti nella classifica di gara e vincitori della Classifica Master. Terzo posto per Edoardo De Antoni, in coppia con Martina Musiari, giunti secondi invece tra i Master.

Il podio dei talenti Under25 è stato completato da Gabriel di Pietro, navigato da Andrea Dresti, che con il risultato odierno si laurea vincitore della classifica Junior 2025 del Trofeo Lancia, e dalla Lady Asia Vidori, che chiude il 2025 con il primo podio stagionale di categoria. Federico Francia e Chiara Lombardi conquistano invece il terzo posto tra i piloti Master e chiudono la Top5.

La lotta infuriata nella classifica Expert ha regalato la vittoria nella classifica 2025 a Mauro Porzia e Arianna Genaro, autori di una stagione solida, concreta e accorta. Il successo in gara è andato invece alla wild card Paolo Vigo – Matteo Canobbio al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il pilota ligure ha avuto la meglio sull’altra wildcard composta da Christian Casadei e Nadir Bionazzi.