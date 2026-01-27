Lancia, un debutto con molte luci e poche ombre al Rallye Monte-Carlo. Le Ypsilon Rally2 hanno mostrato un elevato potenziale

Lancia fa un bilancio dopo la prima uscita stagionale della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al Rallye Monte-Carlo, round d'apertura del Campionato del Mondo Rally. Dopo un avvio di gara movimentato, con l'uscita di strada prima di Rossel e poi di Gryazin, i due equipaggi sono ripartiti con la formula del Super Rally e hanno cercato di raccogliere dati importanti per valutare la competitività della vettura in condizioni incerte e in costante evoluzione come quelle trovate quest'anno sulle Alpi francesi.

Con un totale di otto vittorie di prova nella categoria WRC2, il marchio torinese, oggi appartenente al gruppo Stellantis, ha dominato per l'intera tappa finale della domenica, vincendo tutte e quattro le prove WRC2 disputate, inclusa la Power Stage sul leggendario Col de Turini. Per Rossel la giornata di domenica è stata decisiva per conquistare la vittoria nella classifica assoluta Super Sunday, assegnata esclusivamente in base alla tappa finale: un risultato straordinario che sottolinea sia la prestazione del pilota sia il livello competitivo della Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Un finale che consente al team di lasciare Monaco al comando della classifica WRC2 Teams. Sensazioni positive anche per Gryazin che, con il sesto posto finale in WRC2, conquista fiducia e feeling con l'auto in vista dei prossimi appuntamenti.