Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, la prima vittoria della nuova era è con Crugnola. Pilota conquista il Rally dei Laghi

Un weekend da ricordare per diversi motivi quello vissuto in casa Lancia, dall'addio a Sandro Munari, ex pilota di rally italiano la cui storia è fortemente legata al marchio torinese alla prima vittoria in Italia della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale con al volante Andrea Crugnola. Con il debutto vincente di Andrea Crugnola al Rally dei Laghi, Lancia ha inaugurato un nuovo capito della sua storia con protagonista la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. «Andrea rappresenta perfettamente lo spirito con cui Lancia sta tornando nei rally: competenza, determinazione e profondo legame con il territorio - ha detto Roberta Zerbi, Ceo Lancia - Il suo contributo allo sviluppo della Ypsilon Rally2 HF Integrale è stato determinante per costruire una vettura competitiva fin dal debutto internazionale».

L'ingresso di Andrea Crugnola nel programma ufficiale Lancia rappresenta un passaggio chiave nella strategia di rilancio sportivo del marchio. Infatti, la sua doppia veste di tester e pilota ufficiale incarna la volontà di integrare sviluppo tecnico e performance agonistica in un'unica visione coerente. La ricorsa al titolo tricolore partirà ufficialmente con il Rally del Ciocco e Valli del Serchio, in programma dal 26 al 29 marzo, primo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. In questa occasione, Crugnola sarà navigato dall'esperto Luca Beltrame, che conta numerose partecipazioni a rally internazionali.