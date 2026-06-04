Defender Rally trionfa in Argentina. Peterhansel vince la Desafío Ruta 40 al volante della inarrestabile Land Rover

Nei cinque giorni di gara del Desafío Ruta 40 2026, che si è corso in Argentina, tutti e tre gli equipaggi del team Defender Rally, al volante di una vettura derivata dalla Defender OCTA di serie, sono giunti al traguardo. Nello specifico, quello composto da Stéphane Peterhansel e Mika Metge ha conquistato la vittoria assoluta in classe Stock con il tempo di 18:11:12. Dietro di loro è giunta la coppia composta dai compagni di squadra Rokas Baciuška e Oriol Vidal, mentre Sara Price e Saydiie Gray hanno concluso in terza posizione, diventando il primo equipaggio interamente femminile a prendere parte al Desafío Ruta 40 ed a conquistare una vittoria di tappa.

Inoltre, nelle cinque tappe in cui le vetture hanno coperto una distanza di 1.523 km di prove cronometrate, gli equipaggi della squadra Defender Rally hanno terminato la competizione nelle prime 20 posizioni nelle categorie Car e T1+ Ultimate, precisamente, in 18ª , 19ª e 20ª posizione, con Peterhansel, Baciuška e Price. Un risultato che sottolinea le capacità della Defender Dakar D7X-R, vettura che sarà impegnata anche nel prossimo appuntamento del Campionato Mondiale di Rally-Raid, il Rallye du Maroc, in Marocco, dal 28 settembre al 3 ottobre.

«L'Argentina è stata senza dubbio una gara dura - ha dichiarato Ian James, team principal di Defender Rally - ma la Defender Dakar D7X-R ci ha resi orgogliosi e ha mostrato ciò di cui è davvero capace».