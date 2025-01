Land Rover Defender sarà protagonista della Dakar 2026. Il Suv britannico impegnato nel World Rally Raid Championship

Dal 2026 anche la Land Rover Defender prenderà parte alla Dakar, in quanto sarà impegnata nelle competizioni del Fia World Rally Raid Championship (W2RC). Nello specifico, il Suv britannico rientrerà in un programma triennale che prevede l'iscrizione di due auto alle cinque prove del campionato W2RC, oltre ad una terza auto che verrà iscritta alla Dakar. Le Defender correranno dal 2026 al 2028 nella categoria «Stock», quella in cui saranno impegnati veicoli basati sui modelli di serie, che verrà introdotta il prossimo anno. Attualmente, è in corso un ampio programma di sviluppo delle Defender da competizione che precede la partecipazione ad un evento competitivo nel prossimo autunno, il quale anticiperà la presentazione del team per la Dakar 2026. «C'è molto lavoro da fare nei prossimi dodici mesi - ha annunciato Mark Cameron, managing director di Defender - ma con i test e lo sviluppo del programma Defender ben avviati, il team sta già abbracciando l'avventura motoristica definitiva che si prospetta dal 2026».