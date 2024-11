Land Rover, nel 2026 il debutto della Defender alla Dakar con un team ufficiale. Da quest'anno sarà Official Car

La sfida impossibile della Dakar è ormai diventato il terreno di sfida ideale per i sempre più numerosi ed agguerriti brand automobilistici. Il palcoscenico principale dove misurare in una gara estrema mezzi e piloti per mettere alla prova capacità meccaniche dei mezzi nel suo massi o sforzo. A breve ci sarà il debutto di Dacia e Ford nel rally raid più iconico al mondo, anche Land Rover entra ufficialmente in gioco nel 2026. E sarà il Defender a rappresentare il marchio britannico in questa prestigiosa avventura.

Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha dichiarato: "L'avventura è nel DNA stesso del marchio Defender che ci ha ispirati a collaborare con la Dakar - l'avventura automobilistica per eccellenza - dove i concorrenti abbracciano davvero l'impossibile. "La nostra partnership inizierà nel 2025, quando Defender mostrerà le sue capacità e la sua durata come auto ufficiale dell'evento, ma stiamo già guardando al futuro con l’obiettivo di iscrivere un team ufficiale Defender Dakar dal 2026. Il programma di lavoro del Defender Dakar sarà guidato da James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport, e so che James e il suo team sono entusiasti dalla sfida che li attende.”

Dietro le quinte di questa sfida c’è un team di prim’ordine. Il programma sarà guidato da James Barclay, figura chiave di Jaguar Land Rover Motorsport. James Barclay è entusista del progetto : "Chiunque ami il motorsport avrà una passione per la Dakar. È l'Everest dello sport automobilistico, un evento in cui il successo dipende tanto dalla determinazione umana nelle condizioni più difficili quanto dal test estremo delle capacità e dell'ingegneria del veicolo. Portare il 4x4 più capace e iconico del mondo nel rally-raid più iconico del mondo è la soluzione perfetta. "Il nostro primo ingresso nella Dakar sarà l'inizio del nostro viaggio. Siamo consapevoli di quanto dobbiamo imparare e raggiungere prima di iniziare nel 2026, ma siamo già a buon punto e non vediamo l'ora che l’avventura cominci. Condivideremo maggiori dettagli su questo entusiasmante programma al rally Dakar, nel 2025."

Ma come detto il contributo di Defender alla Dakar inizierà, come anticipavamo, già il prossimo gennaio. Il brand fornirà mezzi per le ricognizioni e il supporto logistico dell’organizzazione, rafforzando la collaborazione con il rally raid.