Land Rover sbarca in Africa con tre Defender D7X-R e punta al Rallye du Maroc 2026

In occasione del Rallye OLA Energy du Maroc, quarta tappa del campionato mondiale Rally-Raid, in programma dal 26 settembre al 3 ottobre, il team Defender Rally si prepara per il suo debutto africano con tre equipaggi nella classe Stock in cui prenderà parte con tre Defender D7X-R. Si tratta di vetture costruite partendo dalla Defender OCTA di serie, di cui conservano trasmissione, architettura della carrozzeria e linea di trazione, ma rese idonee alle dure condizioni di gara mediante sospensioni dedicate, una carreggiata allargata e sistemi di raffreddamento potenziati.

Tra le coppie a bordo delle Defender da competizione impegnate in Marocco troviamo i vincitori della Dakar Rally 2026, Rokas Baciuška e Oriol Vidal, leader della classifica generale con 199 punti; Stéphane Peterhansel e Mika Metge, che seguono nella graduatori generale a quota 170 punti; oltre a Sara Price che torna a gareggiare con Sean Berriman al suo fianco. Le tre Defender D7X-R affronteranno un percorso di 2.838 km complessivi, di cui 1.656 km di prove speciali cronometrate.

La partenza è prevista ad Agadir, mentre il traguardo sarà a Zagora, dove gli equipaggi arriveranno dopo aver sfidato tracciati montani rocciosi, veloci piste di sabbia e imponenti dune sahariane. «Affrontiamo questo prossimo round forti dei grandi risultati già ottenuti - ha dichiarato Ian James, Team Principal di Defender Rally - e con una chiara visione di ciò che dobbiamo esprimere in gara».