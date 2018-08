Lauda, medici ottimisti: «Le sue condizioni migliorano costantemente»

VIENNA - Niki Lauda si sta riprendendo dall’operazione di trapianto del polmone effettuata nei giorni scorsi. Lo hanno riferito i medici dell’ospedale generale e della cinica universitaria di Vienna che hanno in cura il tre volte campione del mondo di Formula 1. «A sole 24 ore dall’intervento Lauda era pienamente cosciente, gli è stato rimosso il tubo per respirare ed era in grado di respirare da solo», hanno riferito i medici, aggiungendo che tutti gli organi dell’ex campione austriaco funzionano bene.

Lauda, che attualmente ricopre la carica di presidente non esecutivo del team Mercedes di Formula 1, è stato operato d’urgenza giovedì a seguito di una grave infezione. Il 69enne ex pilota ha sofferto numerosi problemi di salute, fin dal suo drammatico incidente in pista dell’agosto 1976. Campione del mondo di Formula 1 nel 1975, 1977 e 1984, Lauda si è in seguito lanciato in una serie di imprese imprenditoriali nel campo dell’aviazione commerciaie e del motorismo sportivo. Oltre al suo ruolo nel team Mercedes, l’ex campione austriaco è anche il principale azionista della compagnia aerea Laudamotion.