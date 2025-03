Lawson rompe silenzio dopo essere stato scaricato dalla Red Bull: «È dura, ma sono grato per tutto il lavoro fatto»

Il pilota Liam Lawson ha rotto il silenzio dopo essere stato scaricato dalla Red Bull dopo solo due gare di F1. Lawson, 23 anni, è stato retrocesso alla Racing Bulls e sostituito con Yuki Tsunoda giovedì dopo essersi qualificato per ultimo sia per la gara sprint che per il Gran Premio in Cina ed essere uscito di pista al suo debutto a Melbourne. Venerdì il neozelandese si è rivolto ai social media per parlare della 'retrocessione'. «Essere un pilota della Oracle Red Bull Racing è stato il mio sogno fin da bambino, è ciò per cui ho lavorato per tutta la vita», ha scritto, insieme alle foto di se stesso da bambino raffigurato come pilota di F1.

«È dura, ma sono grato per tutto ciò che mi ha portato fin qui. A tutti voi che mi siete stati accanto, grazie per tutto il supporto che significa il mondo». Ha ringraziato i Racing Bulls per il «caloroso benvenuto» e ha detto di essere «emozionato e pronto a lavorare in uno dei miei posti preferiti». Lawson ha firmato con la Red Bull come pilota junior nel giorno del suo 17° compleanno. A dicembre è stato nominato sostituto di Sergio Perez alla Red Bull per il 2025, dopo che Perez ha perso il suo posto dopo quattro anni come compagno di squadra di Max Verstappen.