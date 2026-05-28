A Le Mans nasce M24, il museo del motorsport. Dalle F1 alle auto che hanno scritto la storia della 24 Ore

Dalle monoposto di Formula 1 alle auto che hanno scritto la storia della 24 Ore di Le Mans, passando per rally, IndyCar e prototipi endurance. Apre a Le Mans M24, il nuovo Museo del Motorsport che punta a diventare uno dei principali poli mondiali dedicati alla cultura delle corse automobilistiche. Realizzato accanto al celebre Circuito della Sarthe, il museo nasce dalla trasformazione e dall'ampliamento dello storico Museo della 24 Ore di Le Mans. Il nuovo spazio espositivo si estende su circa 8.600 metri quadrati e ospita oltre 120 veicoli autentici, con un percorso immersivo pensato per raccontare più di un secolo di storia del motorsport.

L'inaugurazione ufficiale si è svolta alla presenza di personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui l'ex tennista Rafael Nadal e l'attore Tomer Sisley. Tra gli ospiti anche il team principal Ferrari Frederic Vasseur e numerosi protagonisti dell'automobilismo internazionale. Il progetto è nato dalla collaborazione tra l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), organizzatore della 24 Ore di Le Mans, e Richard Mille, imprenditore e collezionista legato all'omonimo marchio di orologi. L'obiettivo dichiarato è ampliare il racconto oltre la storica gara endurance francese, includendo tutte le principali discipline che hanno segnato l'evoluzione dello sport automobilistico. Nel museo trovano spazio vetture iconiche come la Bentley vincitrice della 24 Ore del 1924, la Ferrari F2002 guidata da Michael Schumacher, la Mercedes W09 con cui Lewis Hamilton conquistò il titolo mondiale 2018, oltre a modelli storici di Porsche, Mazda, Lancia e Citroën legati alle grandi imprese del rally e dell'endurance.

Il percorso alterna auto storiche, oggetti originali, simulatori e installazioni multimediali. Tra gli spazi più spettacolari ci sono le ricostruzioni dei box, le sezioni dedicate alle gare notturne e una collezione di migliaia di modellini che riproducono tutte le vetture partite alla 24 Ore di Le Mans dal 1923 a oggi. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato scelto come patron del museo, un ruolo pensato per dare al progetto una dimensione internazionale e avvicinare anche le nuove generazioni di appassionati.